Hamas diz que ataque israelense matou dois reféns e feriu um

O Hamas disse na segunda-feira que dois dos reféns capturados em 7 de outubro foram mortos num ataque aéreo israelense e divulgou fotos mostrando seus corpos, mas não conseguiu confirmar a veracidade da informação.

O anúncio ocorreu após duas mensagens falsas do grupo na segunda-feira com notícias esperançosas sobre o destino dos três reféns – dois mortos e um terceiro ferido – num vídeo divulgado pela ala militar do Hamas.

Um conselheiro sênior do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, recusou-se a comentar o vídeo, mas o governo israelense denunciou tais mensagens como guerra psicológica.

No vídeo, dois reféns que alegaram ter sido mortos, Yossi Sharabi, 53, e Itai Svirsky, 38, conversam com uma câmera de vídeo, com videoclipes gravados anteriormente mostrando seus corpos expostos. O refém Noah Arkamani, 26 anos, que teria sobrevivido, contou a morte de seus camaradas e descreveu estar gravemente ferido.

Não foi possível determinar quando e onde a filmagem foi gravada no vídeo.

Um vídeo anterior divulgado no domingo mostrava os três reféns identificando-se por nome e idade, e terminava com a legenda: “Amanhã iremos informá-los sobre o destino deles”.

Outro vídeo divulgado na segunda-feira mostrou fotos de três reféns em três fileiras idênticas. A primeira linha dizia “Todos mortos”, a segunda, “Alguns mortos, alguns feridos”, e a terceira linha: “Ainda vivo”. Abaixo está a legenda: “Esta noite iremos informá-los sobre o destino deles”.

Os vídeos foram criados para zombar dos israelitas desesperados por notícias sobre os reféns e para pressionar o governo israelita a fazer concessões para garantir a sua libertação. Ao mesmo tempo, surgiram vídeos demonstrando a influência que o Hamas poderia exercer sobre a sociedade israelita através de reféns.

Em um terceiro vídeo anunciando as duas mortes, Arcamani se dirige a uma câmera enquanto se senta contra um fundo branco, ao som de uma trilha sonora fortemente produzida e intensa. Não foi possível determinar se ela estava falando a partir de um roteiro preparado para ela; A refém Mia Schem, que foi libertada no final de novembro, disse num vídeo divulgado em outubro que o Hamas lhe disse o que dizer.

Vídeos anteriores divulgados pelo Hamas sobre os reféns omitiram ou distorceram detalhes importantes.

Grupos de direitos humanos e especialistas jurídicos internacionais afirmam que qualquer vídeo com reféns é, por definição, feito sob coação e pode constituir um crime de guerra.

No último dos três vídeos, a Sra. Arkamani disse que estava em um prédio com outras duas pessoas e seus captores quando um caça israelense foi atingido por três mísseis, dois dos quais explodiram e ficaram soterrados sob os escombros. Ele disse que os combatentes do Hamas no prédio desenterraram ele e Swirsky, mas mataram Sharabi. Ele não disse quando o ataque ocorreu.

Duas noites depois, ela e o Sr. Swirski também foi transferido, disse ela. No caminho, Sr. Ele disse que Svirski foi morto por um ataque israelense. Apontando para sua cabeça, ele disse que havia ferimentos leves na cabeça e no corpo. O vídeo, que tem cerca de três minutos de duração, termina com imagens dos corpos dos dois deitados em lençóis brancos.

Numa declaração posterior, o principal porta-voz das forças armadas israelitas, o contra-almirante Daniel Hagari, disse que Svirski não foi baleado pelas forças israelitas. “Isso é uma mentira do Hamas”, disse ele.

“O edifício que ocupam nunca foi um alvo, nunca foi atingido pelas nossas forças”, disse ele, acrescentando que os militares de Israel estavam a examinar fotos do Hamas.

O destino dos mais de 100 reféns restantes tornou-se uma questão premente para Israel e parte da angústia nacional devido aos ataques de 7 de Outubro liderados pelo Hamas, que mataram mais de 1.200 pessoas e raptaram mais de 240, segundo os israelitas. Oficiais. As famílias de alguns dos reféns Sr. Eles apelaram a Netanyahu para que concordasse com um cessar-fogo ou terminasse a guerra para que os seus entes queridos pudessem ser libertados.

Milhares de pessoas se reuniram em Tel Aviv no domingo para marcar 100 dias desde 7 de outubro. No total, 110 reféns foram libertados, tendo muitos mais sido libertados durante um cessar-fogo no final de Novembro. 240 palestinos estão detidos em prisões israelenses.

Ele disse que estava determinado a libertar os reféns e chamou isso de “tarefa difícil”. Netanyahu também disse que Israel continuará a lutar em Gaza até que a “vitória total” seja alcançada, apesar de não apenas pressionar o Hamas. reféns, mas também a preocupação internacional com o número de mortos civis na região e com uma crise humanitária.

À medida que aumenta a duração do cativeiro, aumentam as preocupações com a saúde física e mental dos reféns, que se acredita não terem a medicação necessária. Alguns dos reféns sofreram ferimentos a bala e outros ferimentos durante o ataque inicial, e os prisioneiros libertados afirmam que não foram tratados adequadamente.

“Se todos os reféns não receberem cuidados médicos urgentes, o resultado serão problemas de saúde irreversíveis e, no pior dos casos, a morte”, disse Hagai Levin, um médico israelita que trabalha com famílias de reféns. “Cada dia que passa é importante.”