Nova descoberta de fóssil lança luz sobre o primeiro parente conhecido do Tiranossauro rex

Um estudo de fósseis coletados no Novo México, D. na América do Norte. Descobre pistas importantes sobre as origens de Rex.

Um novo estudo foi publicado Relatórios científicos O dinossauro mais famoso que já mudou a nossa compreensão de como caminhávamos na Terra – dinossauro rex – veio primeiro para a América do Norte, introduzindo o seu primeiro parente no continente.

O estudo identifica uma subespécie recém-descoberta de tiranossauro conhecida como Tiranossauro mcrensis. O predador recém-descoberto é mais antigo e primitivo do que seu primo mais conhecido, mas igualmente grande – aproximadamente do tamanho de um ônibus de dois andares.

Descoberta do Novo México

O estudo, baseado num crânio parcial recolhido anos atrás no oeste do Novo México e agora em exposição no Museu de História Natural e Ciência do Novo México (NMMNHS), mostra que o Tiranossauro esteve presente na América do Norte milhões de anos antes do que os paleontólogos pensavam anteriormente.

Os autores que contribuíram para o estudo incluíram pesquisadores da Universidade de Bath (Reino Unido), NMNHHS, Universidade de Utah, Universidade George Washington, Universidade de Harrisburg, Penn State Lehigh Valley e Universidade de Alberta.

“Os novos mexicanos sempre souberam que o nosso estado é especial e agora sabemos que o Novo México tem sido um lugar especial há milhões de anos”, disse o Dr. Fiorillo, diretor executivo do NMNHHS. “Este estudo promove a missão do museu através de uma investigação baseada na ciência da história de vida do nosso planeta.”

D. Repensando a jornada evolutiva de Rex

O Tiranossauro rex, o maior e mais perigoso predador terrestre de todos os tempos, apareceu repentinamente na América do Norte há 66 milhões de anos. Mas sem parentes próximos na América do Norte, como chegou ao continente permanece um mistério.

Quando o então estudante Sebastian Dalman começou a reexaminar um dinossauro com chifres da mesma fauna, isso forçou uma repensação mais ampla dos dinossauros do oeste do Novo México.

“Comecei a trabalhar neste projeto em 2013 com o coautor Steve Jasinski e logo começamos a suspeitar que estávamos fazendo algo novo”, disse Dalman.

Encontrando diferenças sutis

Uma equipe de cientistas de Bath (Reino Unido), EUA e Canadá se uniu para examinar o animal, osso por osso. Em cada caso, eles encontraram diferenças sutis entre a amostra e dezenas de outras D. Rex Esqueletos previamente descobertos.

Porque D. Rex Mais popular, o Novo México conseguiu mostrar que o tirano era novo.

“As diferenças são sutis, mas geralmente estão intimamente relacionadas espécies. “A evolução constrói lentamente mutações ao longo de milhões de anos, de modo que as espécies diferem de forma subtil ao longo do tempo”, disse o co-autor Dr. Nick Longrich do Milner Center for Evolution da Universidade de Bath.

Tiranossauro mcrensis: uma nova espécie

Novas descobertas Tiranossauro mcrensis Era mais ou menos do mesmo tamanho D. Rex, que tem 12 metros de comprimento e 3,6 metros de altura. Como seu primo popular, Tiranossauro mcrensis comeu carne. Antes da inovação D. RexO artigo observa que diferenças sutis nos ossos da mandíbula tornam improvável que tenha sido um ancestral direto.

Isto levanta a possibilidade de que sejam feitas ainda mais descobertas de tiranossauros.

“Mais uma vez, a escala e a importância científica dos fósseis de dinossauros do Novo México são evidentes – muitos novos dinossauros ainda serão descobertos nas rochas e nas gavetas dos museus do estado!” Disse o Dr. Spencer Lucas, Curador de Paleontologia do NMNHHS.

Expandindo nossa compreensão dos tiranossauros

A nova descoberta expande a nossa compreensão dos tiranossauros de várias maneiras. Primeiro, eles sugerem que os predadores de ponta viveram no sul dos Estados Unidos há pelo menos 72 milhões de anos, muito antes dos primeiros fósseis. D. Rex Encontrado na mesma área.

O tiranossauro provavelmente se originou no sul da América do Norte e mais tarde se expandiu para grande parte da parte ocidental do continente.

Novos fósseis recolhidos em terras geridas pelo Bureau of Reclamation dos EUA sugerem que uma espécie maior, mais fortemente construída e mais avançada evoluiu na América do Sul em comparação com os tiranos mais pequenos e mais primitivos que viveram em Montana e no Canadá. .

Conclusão: Desvendando a Evolução dos Dinossauros

Por razões ainda a serem descobertas, os dinossauros podem ter evoluído para tamanhos grandes no sul, um padrão de tamanho corporal oposto ao encontrado nos mamíferos modernos.

E então, bem no final Cretáceo Então, por razões desconhecidas, tiranossauros gigantes de repente se espalharam para o norte, junto com dinossauros gigantes com chifres como o Triceratops e o Pterossauro. A propagação de dinossauros gigantes com chifres para o norte criou uma fonte de alimento que poderia sustentar tiranias gigantes.

Mais de um século após a descoberta do Tiranossauro, ainda há muito que não sabemos.

Nota: Sebastião G. Dolman, Mark A. Lowen, R. Alexander ByrneSteven E. Jasinski, D. Edward Malinczak, Um Tirano Gigante da Campânia-Maastrichtiana do Sul da América do Norte e a Evolução da Tirania Lucas, Anthony R. Fiorillo, Philip J. Curie e Nicholas R. Longrich, 11 de janeiro de 2024, Relatórios científicos.

DOI: 10.1038/s41598-023-47011-0