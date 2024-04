Aqui estão as melhores fotos do eclipse solar total na América do Norte em 8 de abril

Total em 8 de abril de 2024 Eclipse solar O continente de 115 milhas de largura (185 quilómetros) e 10.000 milhas de comprimento (16.000 km) abriu um caminho subitamente escuro, lançando a sua enorme sombra sobre a América do Norte.

Começando no México, o eclipse passou por 15 estados dos EUA antes de passar pelo Canadá e foi assistido por 44 milhões de pessoas. Se você não testemunhou pessoalmente o espetáculo deslumbrante, aqui estão todas as nossas fotos favoritas de festas de observação de eclipses em toda a América.

A primeira totalidade começou em Mazatlán, no México, onde os observadores viram a Lua na frente do disco solar. Pouco antes da totalidade, os espectadores são presenteados com um fino anel de diamante de luz solar brilhando através dos vales na superfície externa da lua.

Depois que a Lua bloqueia completamente a face do Sol, apenas partículas roxas fracas são visíveis na coroa causadas por explosões solares.

Enquanto isso, acima de Fort Worth, Texas, a lua começou a esculpir o sol em uma fatia fina como uma unha.

Então, pouco antes da totalidade, foi observado o efeito do anel de diamante. À medida que as últimas gotas de luz solar passavam pelos desfiladeiros nos limites da Lua, os dois corpos apareceram no céu como um anel brilhante incrustado de diamantes.

Mais tarde, no espaço, o Satélite Geoestacionário de Ambiente Operacional da Agência Espacial Europeia captou imagens da sombra da lua na América do Norte.

O eclipse passou por Cleveland, Ohio, onde o Chicago White Sox e o Cleveland Guardians estavam prestes a se enfrentar. Fãs e jogadores de beisebol lotaram o campo para tirar fotos do eclipse; Esta imagem mostra uma combinação das fases parcial e total do eclipse, vistas do campo progressivo.

Ao todo, a coroa solar brilhou no céu escuro acima das luzes do estádio no Progressive Field em Cleveland, Ohio.

Quando o eclipse passou por Dallas, Texas, um fotógrafo da NASA capturou toda a progressão diante das câmeras. Esta imagem composta mostra ambas as fases parciais do eclipse à esquerda e à direita, com a coroa visível durante a totalidade no centro.

Pessoas com binóculos e câmeras telefoto podem ver proeminências solares (enormes redemoinhos de plasma que se elevam sobre a superfície do Sol) em massa. Cada proeminência é várias vezes maior que a Terra.

Fases parciais do eclipse são visíveis sobre o Monumento a Washington em Washington, DC, como mostra esta imagem composta da NASA.

Os últimos raios do sol surgiram sobre as montanhas da lua segundos antes da totalidade em Indianápolis, Indiana.

As nuvens obscureceram grande parte da fase total do eclipse nas Cataratas do Niágara, onde milhões de pessoas se reuniram nas margens do rio nos EUA e no Canadá para testemunhar o espetáculo. Quando a coroa é eclipsada nesta imagem, o horizonte se ilumina com um efeito de pôr do sol de 360 ​​graus.

Não muito longe, em Hamilton, Ontário, caçadores de eclipses se aglomeraram nas margens do Lago Ontário. Aqui, visto através de um par de óculos laranja para eclipse solar, o eclipse parcial começa acima de uma névoa de nuvens.

A coroa solar brilha no céu escuro de Clover, Vermont.

Não menos espetacular foi Mizar, um cão que aguardava um eclipse solar total no santuário Sacre Coeur de Beauvoir, em Sherbrooke, Canadá.

O eclipse banhou de luz o céu acima de Dorian, no México.

A lua se põe sobre o sol nesta foto sombria tirada através de nuvens em Brady, Texas.

Esta foto de Eagle Pass, Texas, tem apenas um fio de luz solar

Sob um manto de nuvens, a lua embolsa o sol sob o anjo em Princes' Gates, em Toronto.

Um eclipse solar parcial foi visto através da cobertura de nuvens sobre as Cataratas do Niágara, em Nova York.

A Lua passa na frente do Sol, atrás do Monumento a Washington, durante um eclipse solar parcial em Washington DC.

Um eclipse solar parcial deslumbra a cúpula do edifício do Capitólio dos EUA no Capitólio, em Washington, DC, com cobertura de nuvens.

O sol atinge a totalidade em Holden, Maine, antes de cruzar New Brunswick, depois Newfoundland e o Oceano Atlântico.