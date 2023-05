Judd Apatow argumenta que os estúdios estão planejados para uma greve de roteiristas ‘existencial’ – Variety

Monica Shipper/Getty Images

O cineasta também descreveu o ‘dilema existencial’ enfrentado pelos escritores: ‘Ninguém sobrevive fazendo isso’.

Judd Apatow acha que os estúdios e streamers já têm uma ideia de quando a greve dos roteiristas terminará.

“Acho que eles já sabem o que vão dobrar”, disse Apatow Variedade Sábado no evento beneficente Rock4EB em Malibu. “Eu suponho que eles já saibam em que data isso vai terminar. Eles provavelmente estão planejando isso há anos.

O roteirista e diretor ecoou comentários ouvidos em piquetes em Los Angeles e Nova York depois que o Writers Guild of America e a Alliance of Motion Picture and Television Producers and Writers começaram uma greve na terça-feira. Apatow explicou que vê a greve como um movimento de negócios calculado pelos maiores patrões de Hollywood.

“Eu sempre acho que aconteça o que acontecer, eles provavelmente já descobriram. Quando essas coisas terminam, você nunca pensa: ‘Entendo por que demorou tanto’. Não é algo tão inventivo e incrível que você pense: ‘Oh, as pessoas tiveram que ir para a guerra por meses’. Sempre foi uma posição muito óbvia”, disse Apatow. “Portanto, o assustador é que existe uma solução, mas todos os interesses comerciais estão em obtê-lo rapidamente. Não tenho certeza se eles estão interessados.

Ele compartilhou que, embora nenhum projeto em produção tenha sido afetado diretamente pela greve, a greve “afeta tudo porque estamos desenvolvendo muitas coisas, então você tem que parar … e depois que a greve acabar”. , todo mundo fala: ‘Ah, agora a gente tem equilíbrio, não precisa de nada’.

“Esse aspecto complica tudo o que estamos tentando fazer”, continuou Apatow. “Não estamos no meio de nada além de escrever.”

Apatow diz que os estúdios e streamers não veem os escritores como partes essenciais de seus jogos finais. “Somos como os funcionários do Twitter e, se eles quisessem economizar dinheiro, demitiriam 80% de sua força de trabalho”, disse ele. “É por isso que é um problema existencial. Se não houver um ecossistema de escritores, ninguém vai aprender como fazer isso. Ninguém vai sobreviver fazendo isso. E então todo mundo vai dizer: ‘Ok, vou escrever videogames, faça TikTok em casa e torne-se um influenciador.'” Há muitas pessoas criativas que podem fazer isso, então você não quer que todo o sistema entre em colapso.

Ele disse que a maior parte do financiamento que o WGA está pedindo não é gananciosa e está tentando ficar rico.

“Agora temos um sistema que não recompensa o sucesso de muitos desses projetos”, disse Apatow. “Se você fizer algo e um bilhão de pessoas o virem, você não vai ganhar mais dinheiro do que é um desastre, certo? Não é bom para a criatividade porque tira muita motivação das pessoas criativas porque as pessoas trabalham muito para criar algum tipo de almofada para suas vidas. Todo o nosso trabalho se concretiza. Os sucessos compensam quando as coisas não vão bem. Às vezes eles vão bem, às vezes não, mas você pode viver com as vezes em que escreveu muitas sobras. [fees paid out]. É sempre um negócio maçante. Mas se você tirar a maioria dos pilares, é uma carreira que a maioria das pessoas não consegue sobreviver.