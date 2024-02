'Vários' mortos após pequeno avião cair em casa móvel na Flórida: autoridades

Um pequeno avião bateu em uma casa móvel na noite de quinta-feira em Clearwater, Flórida, matando várias pessoas, disse um bombeiro.

Em uma entrevista coletiva, o chefe dos bombeiros de Clearwater, Scott Ehlers, confirmou que as vítimas eram vítimas da queda do avião e da casa onde o avião caiu.

A Polícia de Clearwater respondeu ao local e está trabalhando com o Gabinete do Médico Legista. Eles também estão conduzindo uma investigação preliminar para encaminhar um parceiro federal, disse o chefe de polícia de Clearwater, Eric Gandy.

Departamento de Bombeiros e Resgate de Clearwater

Clearwater Fire & Rescue diz que as equipes receberam uma ligação sobre o acidente às 19h08 horário do leste dos EUA. Sete minutos depois eles chegaram ao local.

A FAA confirmou que o monomotor Beechcraft Bonanza V35 caiu. A FAA disse que isso aconteceu depois que o piloto relatou uma falha no motor.

Em uma coletiva de imprensa na noite de quinta-feira, as autoridades disseram que o avião saiu do radar cerca de cinco quilômetros ao norte da pista do aeroporto, onde está localizado o estacionamento de trailers.

Quatro casas foram consumidas pelas chamas, mas os bombeiros rapidamente extinguiram o incêndio, disseram as autoridades.

Steven Askari

Autoridades disseram que pessoas em outras três casas que pegaram fogo foram evacuadas de suas casas e estão seguras.

A FAA e o National Transportation Safety Board anunciaram uma investigação sobre o incidente.

Clara McMichael, da ABC News, contribuiu para este relatório.