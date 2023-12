Kim Jong Un, da Coreia do Norte, ordenou aos militares que acelerassem os preparativos de guerra

SEUL, Coreia do Sul – O líder norte-coreano, Kim Jong Un, ordenou que as forças armadas, a indústria de munições e a indústria de armas nucleares de seu país acelerassem os preparativos de guerra diante de movimentos de confronto sem precedentes por parte dos Estados Unidos, informou a mídia estatal na quinta-feira.

Falando sobre as diretrizes políticas para o novo ano numa reunião importante do partido no poder do país na quarta-feira, Kim também disse que Pyongyang expandiria a cooperação estratégica com países “anti-imperialistas e independentes”, informou a agência de notícias KCNA.

A Coreia do Norte tem vindo a expandir os laços com a Rússia, com Washington a acusar Pyongyang de fornecer a Moscovo equipamento militar para uso na sua guerra com a Ucrânia, enquanto a Rússia fornece apoio técnico para melhorar as capacidades militares do Norte.

“Ele (Kim) apresentou tarefas militantes para o Exército Popular e a indústria de armas, armas nucleares e departamentos de defesa civil, e acelerou os preparativos de guerra”, disse a KCNA.

Na quinta-feira, o presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, visitou uma importante unidade militar na província oriental de Yeonseon para inspecionar a sua situação de segurança e apelou a uma resposta imediata a qualquer provocação da Coreia do Norte.

“Peço que esmaguem imediata e decisivamente o desejo de provocação do inimigo no local”, disse Yun às tropas.

Durante o plenário do partido, Kim da Coreia do Norte também definiu metas económicas para o novo ano, chamando-o de “ano decisivo” para cumprir o plano de desenvolvimento de cinco anos do país, disse a KCNA.

“Ele… esclareceu as tarefas importantes para que o novo ano seja impulsionado de forma dinâmica nos principais setores industriais” e apelou à “estabilização da produção agrícola a um nível elevado”.

O Norte tem sofrido graves carências alimentares nas últimas décadas, incluindo a fome na década de 1990, principalmente como resultado de catástrofes naturais. Especialistas internacionais alertaram que o encerramento das fronteiras piorou a segurança alimentar durante a pandemia de Covid-19.

Estima-se que a produção agrícola da Coreia do Norte aumente ano a ano em 2023 devido às condições climáticas favoráveis. Mas uma autoridade de Seul disse que a quantidade ainda estava muito aquém do necessário para resolver a escassez crónica de alimentos no país.

A nona sessão plenária do 8.º Comité Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia foi aberta na terça-feira, encerrando um ano em que o isolado Norte consagrou a política nuclear na sua constituição, lançou um satélite espião e lançou um novo míssil balístico intercontinental.

Reuniões de dias de duração entre representantes do partido e do governo têm sido utilizadas nos últimos anos para fazer anúncios políticos importantes. Anteriormente, a mídia estatal publicou o discurso de Kim no dia de Ano Novo.