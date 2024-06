Alex Jones ordenou que a propriedade fosse vendida para pagar a dívida de Sandy Hook

Um juiz ordenou a liquidação dos bens pessoais do anfitrião do Infowars, Alex Jones, abrindo caminho para possíveis pagamentos às famílias das vítimas do tiroteio em massa de Sandy Hook em 2012.

No entanto, o juiz de falências dos EUA, Christopher Lopez, decidiu contra a liquidação da empresa do Sr. Jones, a Free Speech Systems, proprietária da marca Infowars.

Jones possui cerca de US$ 8,6 milhões em bens pessoais, de acordo com documentos judiciais recentes.

Após o ataque de dezembro de 2012 à Escola Primária Sandy Hook em Newtown, Connecticut, o Sr. Jones e seus convidados questionaram repetidamente se os massacres eram reais, flutuando teorias de conspiração sobre se as mortes foram falsificadas ou executadas por agentes do governo.

Após a transmissão, as famílias afetadas foram assediadas online e pessoalmente pelos telespectadores do Infoverse. As famílias entraram com ações judiciais por difamação em Connecticut e no Texas, e suas vitórias legais forçaram o Sr. Jones e a Free Speech Systems a declarar falência.