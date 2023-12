Os Browns marcaram primeiro com um passe de TD de Joe Flacco para Jerome Ford

CLEVELAND – O Nova York não perdeu tempo em embarcar nos Jets na noite de quinta-feira.

O quarterback Joe Flacco acertou Jerome Ford para um passe para touchdown de 7 jardas no ataque inicial que deu aos Browns uma vantagem de 7-0, mas isso foi apenas o começo.

Flacco lançou seu segundo passe TD para Elijah Moore para fazer 27-7 faltando 6:15 para o fim do segundo quarto.

Na investida inicial, Flacco completou dois passes para David Njoku para um total de 64 jardas, incluindo um golpe de 36 jardas na terceira para 15.

Flacco agora tem 12 passes para touchdown desde que se juntou aos Browns na Semana 13. Antes disso, Cleveland tinha apenas nove passes para touchdown.

Os Browns marcaram um touchdown na primeira investida em quatro das cinco partidas de Flacco nesta temporada.

Depois que os Jets empataram o jogo em 7-7 em uma recepção para touchdown no Breece Hall, os Browns voltaram ao campo e encerraram a corrida com uma corrida de touchdown de Kareem Hunt de sete jardas. Cleveland perdeu o ponto e manteve o placar em 13-7.

A defesa dos Browns também entrou em ação no primeiro quarto. Ronnie Hickman, um novato não draftado do estado de Ohio, interceptou Trevor Siemian e devolveu o giro de 30 jardas para um touchdown.

Foi a primeira vez desde 2016 que os Browns marcaram 20 pontos no primeiro quarto de uma temporada regular.

Flacco coroou a onda de gols do Cleveland no primeiro tempo, saindo do bolso para a esquerda antes de encontrar um Ford aberto para um touchdown de 50 jardas. Os Browns lideraram por 34-17 no intervalo.

Cleveland (10-5) pode garantir uma vaga nos playoffs da AFC com uma vitória.