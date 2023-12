Mais de trinta centímetros de neve, ventos fortes no coração: última previsão

Partes do Colorado e Dakota do Sul receberam mais de trinta centímetros de neve.

Partes de Dakota do Sul e Colorado tinham mais de trinta centímetros de neve na manhã de quarta-feira, com Wyoming, Nebraska e Kansas não muito atrás.

Algumas áreas em Dakota do Sul receberam até 14 polegadas, e o Colorado recebeu 13 polegadas. Wyoming e Nebraska viram cerca de 11 cada. Partes do Kansas viram cerca de 8,5 polegadas.

Mais de 17.000 clientes ficaram sem energia em Dakota do Norte na manhã de quarta-feira, de acordo com Poweroutage.us.

Além de cinco centímetros em alguns lugares, o acúmulo adicional de neve foi inesperado.

O Serviço Meteorológico Nacional em Hastings, Nebraska, postou nas redes sociais que “uma pequena chance de neve leve e persistente durará até quinta-feira. O aquecimento gradual esta semana diminuirá no final da semana, com uma ligeira queda nas temperaturas no domingo”.

Os alertas meteorológicos para a região começaram a expirar na manhã de quarta-feira, mas espera-se que os ventos fortes continuem e a neve se mova de Dakota do Sul para Nebraska, oeste do Kansas, Wyoming e Colorado.

As rajadas de vento atingiram 71 mph no Colorado. As rajadas de vento foram de 67 e 63 mph em Dakota do Norte e do Sul, respectivamente.

Até meia polegada de neve está nas árvores e linhas de energia de Minnesota a Dakota do Norte.

Chuvas fortes são esperadas em Washington, DC, na manhã de quarta-feira e na cidade de Nova York à tarde.