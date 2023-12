O banco dos Broncos, Russell Wilson, 'faísca' ofensiva durante toda a temporada; De acordo com um relatório, o QB espera ser cortado

Os Broncos perderam qualquer chance realista de chegar aos playoffs ao cair para os Patriots no domingo, dando-lhes um recorde de 7-8 – e apenas 1,4% de chance de chegar à pós-temporada quando 2023 terminar. Agora eles colocam o quarterback Russell Wilson no banco de reservas nos dois jogos finais.

Broncos insistem que a decisão de devolver Jared Stid ao reserva após 1-3 fornece “faísca” ofensiva – Nada a ver com o contrato do QB, Josina Anderson, veterana da NFL do QG da CBS Sports. Mas a escrita está na parede: Wilson recentemente evitou perguntas sobre seu futuro em Denver após 2023, enquanto uma lesão nos dois últimos jogos teria impedido o Broncos de liberar o QB indefinidamente após a temporada, caso o time quisesse seguir em frente.

Por que Sean Payton mudou de Wilson para Stidham?

“Posso dizer, olha, estamos nos esforçando para vencer”, disse o técnico principal. via 9 notícias esportivas em Denver. “A principal motivação por trás disso, que é minha decisão, é fornecer a centelha. Obviamente é difícil e todos nós sentimos: 'Cara, não fizemos certo', mas uma das coisas que vimos no fora da temporada, quando contratamos Stidham, não apenas nos jogos da pré-temporada, mas também nos jogos da temporada regular, mas ele é um cara que estou animado para ver jogar.

“Se eu não sentisse que ele nos deu uma chance de vencer, não teríamos feito essa jogada.”

Para atletismoEspera-se que Wilson seja cortado em março. Ele conhecia seu destino na organização há quase dois meses. Os Broncos entraram em contato com os representantes de Wilson no final de outubro se ele não estendesse a data de garantia de lesão de Wilson até 2025 – uma garantia de US$ 37 milhões no quinto dia do ano da liga.

Wilson certamente melhorou em sua estreia tranquila no Broncos em 2022, deixando a Semana 16 com 26 touchdowns, oito interceptações e uma classificação de passador de 98,0 – sua melhor classificação em três anos. Mas o ataque do Denver teve dificuldades no geral, ficando em 16º lugar em pontuação e 25º em jardas por jogo. Depois, há o lucrativo contrato do QB, que conta com US$ 245 milhões contra o teto salarial de US$ 35,4 milhões para 2024.

O grupo relativamente novo de proprietários de Payton e dos Broncos já está querendo apertar o botão de reset no centro? Certamente. Novamente, mesmo que Wilson seja uma melhoria este ano, ele tem 35 anos e é muito caro (nº 5 entre os ganhadores anuais de QB). Mas ainda pode Indo para Denver? Poderia Payton and Co. cancelar o contrato de Wilson após a temporada de 2023?

A resposta é Sim, mas não economizará muito dinheiro para Denver no curto prazo.

Aqui estão os detalhes: Wilson está atualmente assinado até 2028, mas só tem dinheiro garantido até 2024. Todo o seu salário de 2025 (US$ 37 milhões) está garantido se ele estiver no elenco do Broncos no início do próximo ano da liga. (17 de março), Por cima do boné. Portanto, Denver tomará uma decisão sobre o futuro do QB antes disso.

Opções: Os Broncos podem liberar Wilson até 17 de março, mas isso custaria US$ 49,6 milhões em 2024. Denver já está projetado em pelo menos US$ 18 milhões acima do limite de 2024, então cortá-lo completamente não é lógico. No entanto, listá-lo após o lançamento em 1º de junho é uma possibilidade distinta. Nesse cenário, Denver consumiria o salário de Wilson em 2024 (US$ 35,4 milhões), mas na verdade evitaria qualquer golpe financeiro no limite de 2024. Por outras palavras, não pouparão nada imediatamente, mas sim milhões para além de 2024.

A outra opção, que é altamente improvável: negociar Wilson. Não é que não haverá mercado para QB; As probabilidades são de que ele devolveu parte de seu valor a outros Times da NFL Após recuperação de 2022. Mas uma negociação antes de 1º de junho resultaria em uma perda imediata de US$ 32,6 milhões em relação ao limite de 2024 dos Broncos. Denver poderia negociar com ele para economizar US$ 17 milhões depois de 1º de junho – o melhor cenário financeiro para se separar de um QB – mas isso teria que esperar até o verão, após o início da agência gratuita, para encontrar um parceiro comercial.

O outro fator em tudo isso: a saúde de Wilson até o final de 2023. Jogadores lesionados não podem ser liberados imediatamente – sem um acordo negociado sobre lesões, pelo menos – o que explica por que Denver colocou Wilson no banco nos dois últimos jogos. Os Raiders queriam especialmente o ex-titular Derek Carr, que tinha garantia de lesão semelhante em seu contrato, antes de liberá-lo na entressafra, no final de 2022. Mas o banco do carro quase garantiu uma eventual avaria; Isso parece estar acontecendo em Denver.