Pelo menos 128 pessoas morreram no terremoto no Nepal e autoridades dizem que o número pode aumentar

KATMANDU (Reuters) – Pelo menos 128 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas no Nepal depois que um poderoso terremoto atingiu a região oeste de Jajarkot, destruindo casas e edifícios na área. A Índia ficou chocada.

O Centro Sismológico Nacional do Nepal disse que o terremoto teve magnitude de 6,4 às 23h47 (18h02 GMT) de sexta-feira. O Centro Alemão de Pesquisa para Geociências mediu o terremoto em 5,7, abaixo dos 6,2, enquanto o Serviço Geológico dos EUA estimou-o em 5,6.

O terremoto foi o mais mortal desde que dois terremotos no país do Himalaia em 2015 mataram quase 9 mil pessoas. Cidades inteiras, templos centenários e outros locais históricos foram posteriormente arrasados, mais de um milhão de casas destruídas e 6 mil milhões de dólares em custos económicos.

As autoridades temiam que o número de mortos no terremoto de sexta-feira pudesse aumentar, já que não conseguiram estabelecer contato na região montanhosa perto do epicentro, cerca de 500 quilômetros (300 milhas) a oeste da capital Katmandu, onde os tremores foram sentidos. O distrito tem uma população de 190.000 aldeias espalhadas por colinas remotas.

“O número de feridos pode chegar às centenas e o número de mortos pode aumentar”, disse Harish Chandra Sharma, funcionário do distrito de Jajarkot, à Reuters por telefone.

O porta-voz da polícia, Kuber Kadayat, disse que 92 pessoas foram mortas em Jajarkot e 36 no distrito de Ruk West, na província de Karnali. O terremoto ocorreu na aldeia de Ramathanda.

Pelo menos 85 pessoas ficaram feridas em Ruk West e 55 em Jajarkot, disse um funcionário do gabinete do primeiro-ministro, enquanto 50 pessoas estavam em hospitais apenas em Jajarkot, disse Sharma.

“Muitas casas desabaram e muitas outras desenvolveram rachaduras. Milhares de moradores passaram a noite ao ar livre porque estavam com muito medo de entrar em suas casas rachadas”, disse Sharma. “Eu não consegui entrar.”

O policial Namraj Bhattarai disse que as operações de busca e resgate deveriam chegar às áreas afetadas com estradas bloqueadas por deslizamentos de terra provocados pelo terremoto.

O primeiro-ministro Pushpa Kamal Dahal enviou uma equipe médica militar de 16 membros para a área na manhã de sábado para supervisionar as operações de busca, resgate e socorro, disse seu gabinete.

Publicando na plataforma de mídia social X, Dahl expressou profundo pesar pela perda de vidas e propriedades no terremoto e orientou as agências de segurança a iniciarem operações imediatas de resgate e socorro.

Imagens da mídia local mostraram fachadas em ruínas de casas de tijolos de vários andares, com grandes móveis espalhados. Vídeos no X mostraram pessoas correndo para as ruas enquanto alguns prédios eram evacuados.

“Casas desabaram. Pessoas fugiram de suas casas. Estou no meio de uma multidão de moradores em pânico. Estamos tentando descobrir os detalhes dos danos”, disse o policial Santosh Rokha por telefone.

