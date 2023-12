Um navio de guerra da Marinha dos EUA e vários navios mercantes foram atacados no Mar Vermelho, disse o Pentágono

DUBAI, Emirados Árabes Unidos (AP) – Um navio de guerra dos EUA e vários navios mercantes foram atacados no domingo no Mar Vermelho, disse o Pentágono. Rebeldes Houthi do Iêmen Mais tarde, eles disseram que atacaram dois navios que descreveram como ligados a Israel, mas não admitiram ter atacado um navio da Marinha dos EUA.

O ataque marcaria uma grande escalada numa série de ataques navais no Médio Oriente ligados à guerra Israel-Hamas.

“Estamos cientes dos relatos de ataques ao USS Carney e aos navios mercantes no Mar Vermelho e forneceremos informações assim que estiverem disponíveis”, disse o Pentágono à Associated Press.

Carney é um contratorpedeiro da classe Arleigh Burke. Não está claro quais danos os navios sofreram nos ataques.

Os militares britânicos disseram anteriormente que havia suspeitas de ataques e explosões de drones mar VermelhoSem explicar.

O Pentágono não acredita na origem do incêndio. No entanto, o porta-voz militar Houthi, Brig. O general Yahya Sari disse que o primeiro navio foi atingido por um míssil e o segundo por um drone enquanto estava no estreito de Bab el-Mandeb, que liga o Mar Vermelho ao Golfo de Aden. Ele descreveu os navios como supostamente ignorando os avisos das autoridades Houthi antes do ataque.

Saari não mencionou que algum navio de guerra dos EUA esteve envolvido no ataque.

“Até que cesse a agressão israelita contra os nossos fiéis irmãos na Faixa de Gaza, as forças armadas iemenitas continuam a bloquear a passagem de navios israelitas no Mar Vermelho (e no Golfo de Aden)”, disse Saree. “As forças armadas iemenitas renovam o seu aviso a todos os navios israelitas ou associados a israelitas de que se tornarão um alvo legítimo se violarem o que é afirmado nesta declaração.”

Chari identificou o primeiro navio a ser atacado como o graneleiro Unity Explorer, de bandeira das Bahamas, de propriedade de uma empresa britânica que tem Dan David Unger, com sede em Israel, como um de seus oficiais. O segundo é um navio porta-contêineres de bandeira panamenha chamado No. 9, vinculado à Bernhard Schulte Shipmanagement. Os gerentes de ambos os navios não foram encontrados imediatamente para comentar.

A mídia israelense identificou Ungar como filho do bilionário naval israelense Abraham “Rami” Ungar.

Os Houthis têm realizado uma série de ataques a navios no Mar Vermelho, bem como lançado drones e mísseis contra Israel durante a guerra.

Uma autoridade dos EUA, que falou sob condição de anonimato para discutir questões de inteligência, disse que o ataque começou por volta das 10h em Sanaa, no Iêmen, e durou cinco horas. Outra autoridade dos EUA, que falou sob condição de anonimato pelo mesmo motivo, disse que Carney interceptou pelo menos um drone durante o ataque.

O transporte marítimo global tem sido cada vez mais visado à medida que a guerra entre Israel e o Hamas ameaça transformar-se num conflito regional mais amplo. Uma trégua interrompeu brevemente os combates E o Hamas trocou reféns por prisioneiros palestinos capturados por Israel. No entanto, o colapso do cessar-fogo e a retoma dos ataques aéreos israelitas e dos seus ataques terrestres aumentaram o risco de um reinício dos ataques marítimos.

No início de novembro, os Houthis Eles apreenderam a embarcação de transporte de veículos O Iêmen está conectado a Israel pelo Mar Vermelho. Os rebeldes ainda mantêm o navio perto da cidade portuária de Hodeidah. Mísseis caíram perto de outro navio de guerra dos EUA na semana passada, depois de ajudar um navio com destino a Israel que foi brevemente apreendido por militantes.

No entanto, os Houthis não visaram directamente os americanos, aumentando ainda mais os riscos na escalada do conflito marítimo. Em 2016, os EUA lançaram mísseis de cruzeiro Tomahawk Destruiu três locais de radar costeiros Em resposta aos mísseis disparados contra navios da Marinha dos EUA na época em território controlado pelos Houthi.

