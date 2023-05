Um morto e três levados para o hospital após tiroteio no centro de Atlanta, diz a polícia

(CNN) [Breaking news update at 1:35 p.m. ET]

Uma pessoa morreu e outras três foram levadas para o hospital enquanto as autoridades continuam a procurar um atirador que atirou em várias pessoas perto do Northside Hospital Medical, no centro da cidade, informou o Departamento de Polícia de Atlanta na quarta-feira.

As autoridades estão procurando um atirador depois que várias pessoas foram baleadas no centro de Atlanta, perto do Northside Hospital Medical.

A polícia disse que o suspeito estava “à procura”, disse a CNN, acrescentando que o suspeito é conhecido por eles e está foragido.

O Departamento de Polícia de Atlanta divulgou imagens mostrando o suposto atirador vestindo um moletom, dizendo acreditar que ele é um atirador ativo com base na investigação inicial.

“Qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro deste indivíduo deve ligar para o 911”, disse a polícia. “Acredita-se que o suspeito esteja armado e perigoso e não deve ser abordado.”

Departamento de Polícia de Atlanta twittou Quarta-feira, investigando um tiroteio dentro de um prédio na West Peachtree Street entre as ruas 12 e 13 que deixou várias pessoas feridas.

Vários carros de bombeiros, um veículo blindado da polícia e deputados do Gabinete do Xerife do Condado de Fulton foram vistos no local.

Esta é uma história em desenvolvimento e será atualizada.