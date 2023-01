Um morto e quatro feridos em tiroteio em Baltimore

Um homem morto e quatro feridos após tiroteio e acidente em Baltimore – O comissário de polícia de Baltimore, Michael Harrison, disse que os policiais receberam um alerta ShotSpotter de tiros disparados perto de Pennsylvania Junction às 18h39. Avenue e Lawrence Street no bairro Upton da cidade. Harrison disse que um homem parado na rua foi baleado e morreu no hospital. Outra pessoa que estava na rua foi baleada e está em condição estável, disse Harrison. Uma mulher no carro foi gravemente ferida por um tiro. Ela saiu da rua e bateu em um poste. Havia duas crianças no carro – um menino de 6 anos que ficou gravemente ferido no acidente e um menino de 2 anos que foi baleado e está em estado crítico. . curso estável. Harrison disse que alguém disparou, mas o alvo não era conhecido. Qualquer pessoa com informações deve ligar para a polícia em 410-396-2100 ou Metro Crime Stoppers em 866-7LOCKUP

Uma pessoa morreu e quatro crianças – incluindo dois bebês – ficaram feridas em um tiroteio e um acidente em Baltimore. O comissário de polícia de Baltimore, Michael Harrison, disse que os policiais receberam um alerta ShotSpotter de vários tiros disparados perto do cruzamento da Pennsylvania Avenue com a Lawrence Street, no bairro de Upton, por volta das 18h39. Harrison disse que uma pessoa que estava na rua foi baleada e morreu no hospital. Outro homem parado na rua foi baleado e está em condição estável, disse Harrison. Uma mulher que estava no carro ficou gravemente ferida no tiroteio. Ela desceu a rua e bateu em um poste. Havia duas crianças no carro – um menino de 6 anos que ficou gravemente ferido no acidente e um menino de 2 anos que foi baleado e está em estado crítico, mas estável. READ QB de Birdy 49ers, Trae Lance é um 'erro', diz especialista da ESPN Harrison disse que alguém disparou, mas não sabe quem era o alvo. Qualquer pessoa com informações deve ligar para a polícia em 410-396-2100 ou Metro Crime Stoppers em 866-7LOCKUP. Este conteúdo foi importado do Twitter. Você pode encontrar o mesmo conteúdo em um formato diferente ou encontrar mais informações em seu site. Avaria: 5 pessoas feridas – 3 adultos e 2 crianças. O incidente envolveu tiros com transeuntes e uma mulher com crianças no veículo. Um menino de 2 anos também estava entre os baleados. Uma criança de 6 anos pode ter sofrido ferimentos graves no acidente. @wbaltv11 pic.twitter.com/NdNuBC7Crt —Tommy Clark (@TommieClarkWBAL) 29 de janeiro de 2023 Este conteúdo foi importado do Twitter. Você pode encontrar o mesmo conteúdo em um formato diferente ou encontrar mais informações em seu site. Este conteúdo foi importado do Twitter. Você pode encontrar o mesmo conteúdo em um formato diferente ou encontrar mais informações em seu site. Este conteúdo foi importado do Twitter. Você pode encontrar o mesmo conteúdo em um formato diferente ou encontrar mais informações em seu site. BREAKING: Estamos no local de um incidente em N Fremont. Este é apenas um canto da cena maior. Ouvimos dizer que um oficial de informação pública está a caminho. Detalhes por vir. @wbaltv11 pic.twitter.com/KHQEUx8i4D —Tommy Clark (@TommieClarkWBAL) 29 de janeiro de 2023 Este conteúdo foi importado do Twitter. Você pode encontrar o mesmo conteúdo em um formato diferente ou encontrar mais informações em seu site. O comissário Harrison e o PIO estão no local do tiroteio perto do cruzamento da Pennsylvania Avenue com a Lawrence Street com várias vítimas. Uma área de preparação de mídia estará localizada no cruzamento da Lawrence Street com a Brunt Street. — Polícia de Baltimore (@BaltimorePolice) 29 de janeiro de 2023