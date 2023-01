‘The Way of Water’ se tornou o 4º maior filme do mundo – Deadline

No início desta semana, James camerons avatar: a hidrovia Tornou-se o quinto filme de maior bilheteria em todo o mundo e, como esperado, agora caiu para o quarto lugar na parada de todos os tempos. Ao fazê-lo, sai Star Wars A força desperta Ele arrecadou quase US $ 2,075 bilhões em todo o mundo.

Até sexta-feira, coleta total em todo o mundo Estúdios do século 20/Disney/Épico da Tempestade avatar A continuidade é US$ 2.074,8 milhõesultrapassando A Força Desperta$ 2,071 bilhões. Isso significa que Cameron fez três dos quatro filmes que já foram lançados mundialmente iguais ao original. avatar No nº 1 e Titânico Não. Em 3. Avatar: Waterway estará no topo Titânico Na próxima semana em uma base global. No entanto, a Paramount faz um Titânico Lançado no mercado interno para o Dia dos Namorados, a Disney também lidou com a Coastal antes Homem-Formiga e a Vespa: Quantum Mania indo, então pode haver alguns jóqueis à nossa frente Mencionado Quinta-feira.

Para a Disney, o mais recente avatar Marcos significam que o estúdio lançou três dos cinco principais títulos globais até agora (incluindo Vingadores Ultimato Não. 2, originalmente lançado antes da Fox estar sob o guarda-chuva da Disney avatar)

no bilheteria internacionalIndicado ao Oscar de Melhor Filme caminho de água Ainda ocupa o 4º lugar de todos os tempos US$ 1.466,3 milhões Até sexta-feira. Internamente, ficou em 13º lugar com $ 608,5 milhões.

Até sexta-feira, os principais mercados internacionais da aventura de ficção científica eram: China (US$ 235,4 milhões), França (US$ 133,2 milhões), Alemanha (US$ 120,2 milhões), Coreia (US$ 101,5 milhões), Reino Unido (US$ 83,5 milhões), Índia (US$ 58,3 milhões), Austrália ($ 57,5 ​​milhões), México ($ 52,3 milhões), Espanha ($ 48,1 milhões) e Itália ($ 45,8 milhões).