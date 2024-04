Tara VanDerveer critica falta na linha de 3 pontos no torneio feminino da NCAA: ‘Indesculpável e injusto’

A técnica de basquete feminino de Stanford, Tara VanDerVeer, disse que um erro de medição que marcou 23 centímetros abaixo da linha de 3 pontos nos primeiros cinco jogos do Portland Regional do torneio feminino da NCAA foi “inecusável e injusto. O time que o jogou”.

“Quando você entra em uma academia, especialmente no torneio da NCAA, você espera que pelo menos as cestas tenham 3 metros e as marcações no chão estejam corretas”, disse Vanderveer em comunicado na segunda-feira. “Um erro dessa magnitude que ofuscou dois finais de semana incríveis de basquete com times emocionantes e performances individuais incríveis é inaceitável e profundamente lamentável.”

A NCAA disse na segunda-feira que resolveu o problema antes do jogo Elite Eight entre o número 1 da USC e o número 3 de Connecticut. Esse jogo está marcado para segunda-feira às 21h15 horário do leste dos EUA.

Não. 1 Texas e não. 3 Estado NC A NCAA foi informada antes da denúncia de domingo que as duas linhas não estavam empatadas. A linha de banco do Texas estava correta, mas a linha de banco do NC State era muito curta e ambos os times optaram por jogar sem correção de quadra.

Boletim Informativo Pulso Atualizações esportivas diárias gratuitas diretamente na sua caixa de entrada. Inscrever-se Atualizações esportivas diárias gratuitas diretamente na sua caixa de entrada. Inscrever-se comprar

A NCAA não confirmou como descobriu o problema pela primeira vez, mas um finalizador contratado pela Connor Sports, fornecedor oficial das quadras de torneios masculino e feminino da NCAA desde 2006, chamou isso de “erro humano”. Em uma declaração, ele quer detectar o erro o mais rápido possível.

A NCAA disse na segunda-feira que a linha de falta de 3 pontos foi traçada “com uma cor que corresponde o mais próximo possível à textura da madeira no chão”. A linha exata de 3 pontos – 22 pés e 1 3/4 polegadas da cesta – está marcada em preto.



Uma linha revisada de 3 pontos foi marcada em preto na quadra do Moda Center em Portland, Oregon, disse a NCAA. (Foto: Ashley Young / The Athletic)

Segundo a NCAA, a falta afetou apenas o topo da linha de 3 pontos.

Os treinadores da NC State e do Texas disseram que o erro não afetou o desempenho de suas equipes. NC State acertou 50 por cento além do arco no domingo, e embora os Longhorns tenham atirado apenas 17 por cento da profundidade, o técnico Vic Schaefer não culpou as dificuldades de seu time por um erro de medição. Foi só depois do jogo que seus jogadores descobriram que havia uma discrepância.

A NCAA enviou na segunda-feira uma análise estatística de como a linha de falta afetou as equipes.

Stanford acertou 5 de 25 por trás na derrota do Cardinal por 77-67 para NC State no Moda Center na sexta-feira, enquanto NC State acertou 3 de 17 na faixa de 3 pontos. Do lado da linha imprecisa de 3 pontos, o Cardeal acertou 2 de 13 arremessos de 3 pontos (15,4 por cento). Eles acertaram 3 de 12 arremessos (25 por cento) com a linha direita além do arco na linha lateral.

A NCAA chamou a questão de “incidente isolado” e revisou todos os outros tribunais usados ​​anteriormente em competições masculinas e femininas e concluiu que eram precisos.

“Pedimos desculpas por este erro e pelo fato de ter sido esquecido”, disse a NCAA. “Simplificando, este tribunal não atendeu às nossas expectativas e a NCAA deveria ter detectado o erro mais cedo.”

“Trabalharemos com todos os fornecedores e vendedores da NCAA para estabelecer medidas adicionais de controle de qualidade para garantir que isso não aconteça em torneios futuros”.

Leitura obrigatória

(Foto: Candice Ward/USA Today)