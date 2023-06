Um importante indicador de inflação esfriou em maio, quando o Federal Reserve saudou a notícia

O progresso no combate à inflação geral tem sido rápido e encorajador. O índice de gastos de consumo pessoal, que inclui alimentos e gás, subiu 3,8% no ano até maio, de acordo com as previsões dos economistas – abaixo de 4% pela primeira vez desde abril de 2021. Esse movimento chegou a 7 por cento Verão passado.

E a inflação geral moderada está pressionando os consumidores: tanques de gasolina mais baratos e aumentos de preços menos rápidos no corredor do supermercado estão ajudando os contracheques a irem mais longe. Mas para as autoridades do banco central, os sinais de que a inflação está teimosamente vindo à tona são motivo de preocupação. As autoridades acreditam que os principais aumentos de preços devem ser reduzidos para garantir que o futuro da economia seja de aumentos de preços modestos e sustentados.

Para fazer isso, os formuladores de políticas do banco central têm aumentado as taxas de juros. Conseguir um empréstimo para habitação ou expandir um negócio controla o ritmo da economia. Ao desacelerar o crescimento e diminuir a demanda, as medidas visam tornar mais difícil para as empresas aumentar seus preços sem perder clientes.

Os formuladores de políticas evitaram um aumento dos juros em sua reunião de junho após 10 movimentos consecutivos, mas sinalizaram que esperam elevar os juros acima do padrão atual de 5 por cento – talvez para 5,5 por cento até o final do ano. Os investidores ainda estão apostando em apenas uma movimentação neste ano, mas veem cada vez mais duas movimentações nas taxas como uma possibilidade.

O presidente do Federal Reserve, Jerome H. Powell, em um evento em Madri nesta semana, enfatizou que é incerto o quanto as taxas mais altas podem subir este ano.