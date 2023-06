Declaração do presidente Joe Biden sobre a decisão da Suprema Corte sobre alívio de empréstimos estudantis

Esta luta não acabou. Tenho mais a anunciar quando me dirigir à nação esta tarde.

O programa de alívio de empréstimos estudantis do meu governo teria sido uma tábua de salvação para milhões de americanos trabalhadores tentando se recuperar de uma pandemia única no século. Quase 90 por cento do alívio de nosso programa teria ido para mutuários que ganham menos de US$ 75.000 por ano, e nada disso teria ido para pessoas que ganham mais de US$ 125.000. Teria mudado a vida de milhões de americanos e suas famílias. E teria sido bom para o crescimento econômico de curto e longo prazo.

A hipocrisia dos eleitos republicanos é espantosa. Eles não têm problemas com bilhões em empréstimos relacionados à pandemia para empresas – incluindo centenas de milhares e às vezes milhões de dólares para seus próprios negócios. E esses empréstimos foram cancelados. Mas quando se tratava de fornecer alívio a milhões de americanos trabalhadores, eles faziam tudo o que podiam para bloqueá-lo.

Embora o resultado de hoje seja decepcionante, não devemos perder de vista o progresso que fizemos ao fazer aumentos históricos para o Bell Grants; Perdão de dívidas de professores, bombeiros e servidores públicos; e criar um novo plano de pagamento de empréstimos para que ninguém que fizesse um empréstimo de graduação tivesse que pagar mais de 5% de sua renda discricionária.

Acredito que a decisão do tribunal de interromper nosso programa de alívio de empréstimos estudantis foi errada.

Mas não vou parar por nada para encontrar outras maneiras de proporcionar alívio às famílias trabalhadoras de classe média. Minha administração continuará a trabalhar para trazer a promessa de educação superior a todos os americanos.

Ainda hoje, fornecerei mais detalhes sobre o que minha administração fez para ajudar os alunos e os próximos passos que minha administração tomará.

