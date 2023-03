Manifestantes vandalizaram propriedades no local de um centro policial planejado em Atlanta

ATLANTA – Centenas de ativistas invadiram o local de um proposto centro de treinamento de policiais e bombeiros em um subúrbio arborizado de Atlanta no domingo, incendiaram veículos da polícia e de construção e um trailer e dispararam fogos de artifício contra policiais estacionados nas proximidades.

O Departamento de Polícia de Atlanta disse que 35 pessoas foram detidas, e os manifestantes também jogaram grandes pedras, tijolos e coquetéis Molotov.

O vandalismo ocorreu no segundo dia do que foi dito ser uma série de protestos de uma semana contra a construção planejada do Centro de Treinamento de Segurança Pública de Atlanta no campus de 85 acres de propriedade da cidade.

O complexo inclui salas de aula, um anfiteatro e áreas onde os policiais podem simular tiroteios e perseguições em alta velocidade, e os bombeiros podem aprender a dirigir caminhões de bombeiros e sinos de batalha. Detratores a ridicularizam como Cop City.