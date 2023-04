Ryuichi Sakamoto: compositor japonês de renome mundial morre aos 71 anos após batalha contra o câncer

O compositor japonês vencedor do Oscar Ryuichi Sakamoto morreu aos 71 anos

O compositor japonês Ryuichi Sakamoto – que escreveu “Feliz Natal, Sr. Lawrence” e ganhou um Oscar por “O Último Imperador” de 1987 – morreu aos 71 anos.

Sua equipe de gestão anunciou sua morte em 28 de março. Ele vinha fazendo tratamento contra um câncer nos últimos anos.

“Gostaríamos de compartilhar uma das citações favoritas de Sakamoto: ‘Ars longa, vita brevis.’ A arte é longa, a vida é curta”, dizia um comunicado.

Nascido em 1952 em Tóquio, no Japão, o compositor gostou da música dos Beatles e de grandes nomes clássicos como Bach em seus primeiros anos.

Em 1978 ele tocou teclado com a influente banda eletrônica “Yellow Magic Orchestra”, uma banda que ele co-fundou.

Mas ele é mais famoso por seu trabalho de gravação, que lhe rendeu inúmeros prêmios.

O pianista morreu na terça-feira após uma batalha contra o câncer, confirmou sua empresa de gerenciamento, a KAB America Inc. dívida: Chiaki Nozu/WireImage/Getty Images

Em 1983, ela contracenou com David Bowie no filme ‘Feliz Natal, Sr. Lawrence’.

Quatro anos depois, ele ganhou um Globo de Ouro e um Oscar de Melhor Música por ‘O Último Imperador’.

Ele continuou a trabalhar em seus últimos anos, incluindo a trilha sonora do filme de 2015 ‘The Revenant’.

O álbum musical do compositor, Revenant, do diretor Alejandro González Iñárritu, será lançado em 5 de maio.

De acordo com os desejos de Sakamoto, o funeral foi realizado com membros de sua família imediata, de acordo com sua equipe administrativa.

