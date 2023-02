Equipes da estação espacial dão as boas-vindas à substituição da Soyuz em meio aos preparativos para o lançamento do Crew Dragon na Flórida

A espaçonave não tripulada da tripulação russa Soyuz realizou um acoplamento automatizado impecável com a Estação Espacial Internacional no sábado. navio barco danificadoFornecendo um bote salva-vidas confiável para três membros da tripulação do laboratório e uma carona segura para casa no final de uma missão prolongada.

A acoplagem perfeita foi um grande alívio para os planejadores americanos e russos depois que um ataque de micrometeoróide paralisou a Soyuz estacionada no complexo do laboratório.

O ônibus espacial Soyuz MS-23/69S aproximou-se lentamente da Estação Espacial Internacional em 25 de fevereiro de 2023, após um encontro automatizado impecável, carregando suprimentos e equipamentos em vez de tripulação. A nave substitui outra Soyuz que foi danificada por um ataque de micrometroide em dezembro. NASA



Com uma espaçonave substituta instalada, a NASA está pronta para lançar a cápsula SpaceX Crew Dragon na manhã de segunda-feira do Kennedy Space Center, na Flórida, que levará outra tripulação de quatro pessoas para o posto avançado.

Os gerentes da missão se reuniram no sábado à noite para uma revisão formal da prontidão para o lançamento, finalizaram algumas questões em aberto e votaram para continuar a contagem regressiva.

“Tivemos uma boa revisão hoje. Achei que foi bastante completo com todos os sistemas Falcon 9, os sistemas (Crew) Dragon e os sistemas terrestres”, disse Steve Stich, gerente de programa da equipe comercial da NASA.

“Na revisão de prontidão de lançamento, votamos ‘ir’ para avançar para o lançamento. … É um cronograma empolgante e estamos ansiosos para um bom lançamento na manhã de segunda-feira.”

A acoplagem da Soyuz marcou um marco importante, aliviando as preocupações sobre como trazer os três pilotos da estação com segurança de volta à Terra.

Uma câmera na espaçonave Soyuz que se aproxima está em alinhamento quase perfeito com o alvo de acoplamento no módulo Poisk da estação espacial momentos antes de o veículo fazer contato. NASA/Roscosmos



A espaçonave Soyuz MS-23/69S decolou do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, na quinta-feira, carregando suprimentos e equipamentos em vez de uma tripulação, e a guiou para uma acoplagem automatizada perfeita no módulo Poisk da Rússia, voltado para o espaço às 19h58. E.T.

A nova Soyuz substituirá o veículo MS-22 que levou Sergei Prokofiev, Dmitry Betlin e o astronauta da NASA Frank Rubio à órbita em setembro passado.

Eles originalmente planejaram retornar à Terra no próximo mês, mas em 14 de dezembro, seu veículo Soyuz MS-22 atacado Uma linha que transporta refrigerante para os radiadores externos passa por um micrometeoróide deformado. Como resultado, todo o refrigerante disponível foi expelido para o espaço.

Após uma análise, os engenheiros russos concluíram que a espaçonave não poderia devolver com segurança os três tripulantes à Terra, dada a possibilidade de superaquecimento após a abertura de computadores críticos e outros equipamentos sensíveis.

Em vez disso, eles lançaram o veículo MS-23 para servir como um bote salva-vidas no caso de uma emergência de classe de evacuação, evitando-o para que a tripulação pudesse retornar à Terra. Para colocar o cronograma normal de rotação da tripulação de volta nos trilhos, Prokofiev e sua tripulação passariam um ano inteiro no espaço em vez de seis meses.

Mas com a chegada do ônibus espacial Soyuz MS-23, eles terão novamente um ônibus confiável para levá-los para casa em caso de emergência médica ou qualquer outro problema que exija a evacuação imediata da estação espacial.

O Crew-6 Falcon 9 pousou no Pad 39A no Centro Espacial Kennedy no início da sexta-feira, após um teste de motor de primeiro estágio sem intercorrências. O lançamento da tripulação de quatro pessoas para a Estação Espacial Internacional está agendado para 1h45 EST de segunda-feira. NASA/Joel Kovski



Os outros quatro tripulantes da estação espacial – a comandante do Crew-5 Nicole Mann, Josh Kasada, o astronauta japonês Koichi Wakata e a astronauta Anna Kikina – foram para o laboratório em outubro passado a bordo da espaçonave SpaceX Crew Dragon. Eles planejam retornar à Terra em 6 de março.

Seus substitutos – o comandante do Crew-6 Stephen Bowen, Woody Hoburg, o astronauta Andrei Fedayev e o astronauta dos Emirados Árabes Unidos Sultan Alnyadi – estão programados para serem lançados do Pad 39A no Kennedy Space Center às 1h45 de segunda-feira.

Bowen e sua equipe se amarraram em seu Crew Dragon durante a noite de quinta-feira e participaram de uma contagem regressiva de ensaio geral. Horas depois, depois que a tripulação deixou a plataforma, os engenheiros da SpaceX testaram os motores do primeiro estágio do Falcon 9 para verificar se estavam prontos para o voo.

A equipe planeja começar a coisa real somente depois das 23h de domingo. Assumindo uma decolagem pontual na segunda-feira, o ônibus espacial Crew-6 chegará à estação espacial às 2h38 de terça-feira e atracará na porta voltada para o espaço do módulo Harmony avançado. Os pilotos do Crew-5 encerrarão a missão de 151 dias seis dias depois.

