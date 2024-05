Playoffs da NBA: o frenético 76ers de Tyreese Maxey ultrapassa os Knicks para salvar a temporada e surpreende o Madison Square Garden

O Madison Square Garden estava pronto para explodir na noite de terça-feira. Pneus Maxi tinha outros planos.

O guarda All-Star do 76ers marcou 46 pontos, incluindo sete em um período frenético de 26 segundos que levou o Philadelphia a uma vitória por 112-106 na prorrogação sobre o New York Knicks e surpreendeu a torcida do MSG. A vitória evita a eliminação do 76ers e envia uma série tensa no primeiro turno de volta à Filadélfia, com Nova York vencendo por 3-2 no jogo 6.

A corrida de 7-1 de Maxey salvou 76 corridas

O 76ers liderou o New York por 96-90 faltando 28 segundos para o fim da derrota. Mas Maxey acertou uma cesta de 3 pontos para reduzir a vantagem do Nova York para 96-94.

Então, faltando 8,1 segundos para o fim do relógio, ele subiu de 34 pés para empatar o jogo em 97-97 e mandar o jogo para a prorrogação.

Os 76ers se recuperaram novamente na prorrogação

Na sessão extra, os Knicks abriram vantagem por 102 a 97, com cinco pontos seguidos de Jalen Brunson, que lutou contra Maxey a noite toda. Mas o 76ers lutou para assumir a liderança por 103-102 e usou uma sequência de 9-0 para chegar a 106-102. Brunson transformou uma falta sobre Joel Embiid em uma posse de quatro pontos com um lance livre e uma cesta de 3 pontos para empatar o jogo em 106-106.

Mas o 76ers marcou quatro pontos sem resposta para assumir a vantagem de 110-106 faltando 15,1 segundos para o fim. Maxey congelou o jogo com dois lances livres faltando cinco segundos para o fim, e o 76ers sobreviveu para jogar mais um dia.

O Madison Square Garden pertencia a Tyrus Maxey na noite de terça-feira. (Brad Benner/Reuters)

A vitória estragou o que parecia ser uma coroação para os Knicks diante de uma multidão fanática do MSG. Compareceu quem é quem dos ex-alunos dos Knicks, incluindo Patrick Ewing, Carmelo Anthony, Bill Bradley, Walt Frazier, Larry Johnson e John Starks.

Branson estava pronto para consolidar ainda mais seu nome entre os grandes nomes com um esforço sensacional que incluiu 40 pontos, seis assistências, três rebotes e três roubadas de bola. Ele acertou figurões no regulamento e deu aos Knicks uma vantagem inicial na prorrogação.

Maxey desencadeou o rali do OT da Filadélfia

Mas a noite pertenceu a Maxey, que sobreviveu ao seu rival dos Knicks e também All-Star do 76ers, Joel Embiid, para levar o Filadélfia à vitória. Maxey terminou com 46 pontos, nove assistências e cinco rebotes. Ele acertou 17 de 30 arremessos de campo e 7 de 12 na faixa de 3 pontos. Depois de acertar dois 3s para salvar o jogo no regulamento, ele fez outro para desencadear a sequência de 9 a 0 do Filadélfia na prorrogação.

Essa investida foi a última e decisiva em um jogo de idas e vindas que viu a liderança ir e voltar desde o primeiro quarto. O 76ers assumiu a liderança com uma corrida de 10-2 para abrir o quadro. Os Knicks então tiveram uma sequência de 18-2 no início do segundo quarto para assumir o controle e obter uma vantagem de 49-43 no intervalo.

Os 76ers começaram o terceiro quarto com uma sequência de 10-2, e os Knicks responderiam com uma sequência de 10-0 no quarto. No final, o 7-1 de Maxey no final do tempo regulamentar e o 9-0 do Philadelphia na prorrogação selaram a vitória.

O esforço de Maxey permitiu ao 76ers superar uma saída ofensiva abaixo da média de MB, que acertou 7 de 19 arremessos de campo em um esforço de 19 pontos. Ele somou 16 rebotes e 10 assistências para um triplo-duplo. Ele também virou a bola nove vezes.

Nick Nurse machucou o dedo

O 76ers também superou um treinador principal em dificuldades. Para Ian Beckley da SNY, Nick Nurse machucou o dedo após bater na mão de frustração durante o jogo. Ele não pôde jogar no segundo tempo devido a lesão. Não ficou imediatamente claro se ele sofreu uma fratura ou entorse, de acordo com o relatório.

O arremesso de três pontos – principalmente o de Maxi – foi o diferencial do jogo. Filadélfia acertou 15 de 39 arremessos de longa distância (38,5%), enquanto Nova York acertou 10 de 36 (27,8%) arremessos de além do arco. Os 76ers também tinham uma vantagem de rebote de 46-40.

A série volta para a Filadélfia para o jogo 6 na quinta-feira, onde o 76ers tentará mais uma vez evitar a eliminação.