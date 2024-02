Super Bowl 2024: Taylor Swift chega ao jogo em Las Vegas para torcer pelos Chiefs após voar de Tóquio para Los Angeles

Para quem se preocupa com Taylor Swift Super Bowl LVIII, não sofra mais. O 14 vezes vencedor do Grammy desembarcou no Aeroporto Internacional de Los Angeles na tarde de sábado Notícias da CBS E ela foi para Las Vegas e veio para Sin City para o grande jogo.

Ele está oficialmente no Allegiant StadiumCom visual todo preto, parece uma jaqueta do Chiefs.

Swift torce por seu namorado, o astro do tight end Travis Kelce, e seus Kansas City Chiefs. Ele foi acompanhado pela atriz Blake Lively e pelo rapper Ice Spice, e mais tarde o irmão de Travis, o pivô do Philadelphia Eagles Jason Kelce, se juntou ao set.

Swift estava viajando de Tóquio, após sua etapa no Japão da “The Era's Tour”. Graças aos fusos horários, ele teve tempo de torcer novamente no 87º lugar. O jogo está marcado para as 18h30 horário do leste dos EUA e Swift comparecerá a um set, segundo a reportagem.

Vagas de estacionamento para jatos particulares em Las Vegas De acordo com a Associated Press, as reservas foram feitas no fim de semana, então há uma boa chance de o Swift sair de Los Angeles. Super Bowl site. Foram menos de cinco horas de LAX até o Allegiant Stadium, o que lhe deu bastante tempo para chegar.

Swift embarcou em um jato particular no aeroporto de Haneda após seu show. Seu show supostamente terminou por volta das 21h12 JST, que são 4h12 PT no sábado.

A cantora superstar já assistiu a 12 jogos de Kelce nesta temporada, muitas vezes vista na suíte com sua mãe, Donna Kelce, e seu irmão, o pivô do Philadelphia Eagles, Jason Kelce. Após a vitória do Chiefs no AFC Championship sobre o Baltimore Ravens, Swift comemorou estar em campo e poderá voltar a campo após o jogo se as coisas correrem do jeito de Kansas City.

Super Bowl LVIII irá ao ar na CBS, com uma versão familiar Nickelodeon e transmitido Paramount +.