Rei Carlos III quebra o silêncio após diagnóstico de câncer – NBC New York

O rei Carlos III fala pela primeira vez desde que revelou que está lutando contra o câncer.

Em 10 de fevereiro, cinco dias após o Palácio de Buckingham anunciar o diagnóstico do monarca, o homem de 75 anos divulgou uma carta pessoal ao público.

“Gostaria de expressar a minha sincera gratidão pelas muitas manifestações de apoio e votos de felicidades que recebi nos últimos dias”, escreveu o monarca numa publicação partilhada na página da família real no Instagram, que também trazia uma fotografia de 2023. King cumprimenta simpatizantes. “Como qualquer pessoa afetada pelo câncer sabe, pensamentos gentis como esses são o maior conforto e encorajamento”.

King continuou: “Como compartilhar meu próprio diagnóstico ajudou a melhorar a compreensão pública e iluminar o trabalho de todas as organizações que apoiam pacientes com câncer e suas famílias em todo o Reino Unido e em todo o mundo. Seu cuidado e compromisso incansáveis ​​são resultado de minha própria experiência.”

Ele assinou sua carta, “Charles R” – sua cifra real, que significa “rex”, a palavra latina para “rei”.

O caminho do rei Carlos III para o trono

Sua carta foi impressa em papel timbrado onde se lia “Sandringham House”, o nome da casa de campo do rei em Norfolk, Inglaterra.

King – que viveu muitos anos antes dele na Clarence House, em Londres Ele ascendeu ao trono em 2022 Após a morte de sua mãe, Elizabeth II, ele acompanhou sua esposa até Sandringham de helicóptero. Rainha Camila Fevereiro. 6.

Ambos também visitaram sua propriedade rural desde 4 de fevereiro Participar do culto religioso no domingo. Em 5 de fevereiro, cerca de uma semana depois King recebeu alta do hospital após um procedimento para tratar um aumento da próstata, o Palácio de Buckingham anunciou que o monarca havia sido diagnosticado com um câncer sem nome. (Palácio disse Notícias da NBC Não é câncer de próstata.)

“Durante o recente procedimento hospitalar de King para um aumento benigno da próstata, uma preocupação separada foi observada”, dizia o relatório. “Testes de diagnóstico subsequentes identificaram uma forma de cancro. Sua Majestade iniciou hoje um programa de tratamento de rotina, durante o qual foi aconselhada pelos médicos a adiar compromissos públicos.”

De acordo com funcionários do palácio, a Princesa de Gales ficará hospitalizada por até duas semanas após uma cirurgia abdominal. A notícia chega pouco antes de o palácio anunciar que o rei Carlos III será submetido a uma cirurgia na próxima semana.

Horas antes de Charles e Camilla chegarem a Sandringham, o monarca conheceu seu filho, o príncipe Harry, que havia voado da Califórnia para Londres – onde mora com a esposa Meghan Markle e seus filhos. Príncipe Archie4, e Princesa Lilibete2. Após uma breve visita, o Duque de Sussex regressou à América, onde Apresentou um prêmio no evento 2024 NFL Honors Em Las Vegas.

Enquanto isso, o filho mais velho e herdeiro do monarca, o príncipe William, agradeceu recentemente ao público pelo apoio ao pai e à esposa, Kate Middleton. Recuperando-se de uma cirurgia abdominal.

“Quero aproveitar esta oportunidade para agradecer a Catherine e ao meu pai pelas mensagens de apoio, especialmente nos últimos dias”, partilhou o Príncipe de Gales na gala da Air Ambulance Foundation de Londres, no dia 7 de dezembro. “É um grande negócio para todos nós.”

Um dia depois, Camilla deu uma atualização sobre o bem-estar do rei Durante uma aparição pública em um concerto beneficente na Catedral de Salisbury, Inglaterra. Por telegramaEle disse a um funcionário da ambulância aérea: “Ele está indo muito bem dadas as circunstâncias. Ele está muito impressionado com todas as cartas e mensagens do público de todo o mundo. É muito gratificante.”