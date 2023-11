Mais reféns libertados à medida que o prazo do cessar-fogo Israel-Hamas se aproxima: atualizações ao vivo

19h17 horário do leste dos EUA, 29 de novembro de 2023

Os líderes israelenses estão alimentando a retórica de guerra após o fim do cessar-fogo



De Tamar Michaelis e CNN Sugam Pokharel



O Chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, Herzey Halevi, disse na quarta-feira que o exército israelense está pronto para a próxima fase da guerra em Gaza quando o cessar-fogo expirar, de acordo com um comunicado da IDF.

O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, fez eco a Halevi, dizendo: “As tropas das FDI no ar, em terra e no mar estão prontas para retomar as operações imediatamente. [should the decision be made].”