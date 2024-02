Comissários de bordo da Alaska Airlines autorizam greve pela primeira vez em 3 décadas

Comissários de bordo e apoiadores da Alaska Airlines fizeram piquete em frente ao Aeroporto Internacional Ted Stevens Anchorage na terça-feira, 13 de fevereiro de 2024, o mesmo dia em que os sindicalistas votaram pela autorização de uma greve. Os comissários de bordo da Alaska Airlines não negociam um novo contrato há quase 10 anos. (Loren Holmes/ATN)

Os comissários de bordo da Alaska Airlines votaram na terça-feira pela autorização de uma greve que já dura mais de 30 anos.

A notícia do referendo chegou quando mais de 60 comissários de bordo protestaram do lado de fora do Aeroporto Internacional Ted Stevens Anchorage exigindo melhores salários.

Um referendo não significa que uma greve acontecerá.

Mas a decisão aumenta os riscos no esforço dos assessores para negociar o que eles dizem ser o seu primeiro novo contrato numa década. Eles dizem que a Alaska Airlines deu aos pilotos grandes aumentos salariais, mas nem mesmo um salário digno para alguns de seus comissários de bordo.

As negociações aconteceram Rebocado Durante mais de um ano, os comissários de bordo realizaram vários protestos a nível nacional fora do Aeroporto de Anchorage e de outros aeroportos.

Os comissários de bordo da Alaska Air fizeram piquete em frente a 30 aeroportos em três países na terça-feira, disse Rebecca Owens, porta-voz do Conselho Local 30 em Anchorage do Sindicato dos Comissários de Bordo. Os comissários de bordo estão envolvidos com 24 companhias aéreas.

Companhias Aéreas do Alasca disse Em um comunicado divulgado na terça-feira, o país afirmou que progressos estavam sendo feitos nas negociações.

“Continuamos confiantes no processo de negociação”, disse a empresa. “Esperamos fazer o mesmo com nossos comissários de bordo em breve, já que em janeiro foi alcançado um acordo provisório para os seis contratos de trabalho recentemente celebrados na empresa e um novo contrato para nossos técnicos. A liderança da AFA e do Alasca se reuniram duas vezes nos últimos três semanas para negociar e reunir-se com um mediador. As discussões são frutíferas e, por último, em duas sessões, chegamos a quatro acordos provisórios.

“Falar sobre uma greve, especialmente para os nossos hóspedes e as comunidades que dependem do nosso serviço, não acontecerá com rapidez suficiente”, continua o comunicado. “Mais ações devem ocorrer durante meses, se não mais, antes que uma greve seja sequer possível.”

A disputa surge num momento em que o cronograma de voos da Alaska Air foi interrompido depois que parte de um Boeing 737 Max 9 explodiu durante o voo no mês passado, um incidente que levou ao encalhe de aviões e a Boeing disse ser a responsável. .

A Alaska Air é altamente lucrativa e ofereceu US$ 1,9 bilhão para comprar a Hawaiian Airlines, disse Owens.

Mas ele disse que os comissários de bordo não receberam um aumento salarial justo. Muitos comissários de bordo ganham salários de pobreza e alguns são forçados a depender da renda do parceiro ou cônjuge para obter estabilidade financeira, disse Owens.

[With some flight attendants on welfare, Alaska Airlines faces contract fight]

Os comissários de bordo do primeiro ano da companhia aérea ganham um salário-base médio de US$ 24 mil por ano, segundo dirigentes sindicais.

“Não é um trabalho que pague o suficiente para sustentar você”, disse Owens.

Dezenas de comissários de bordo fora de serviço, junto com pilotos, seguravam cartazes de piquete e cantavam nas proximidades enquanto ela falava. Eles marcharam sob um vento forte perto do terminal da Alaska Airlines.

“O Alasca ganha $$$$”, dizem algumas placas. “Não podemos pagar o aluguel.”

Owens disse que 99% dos 5.900 comissários de bordo votaram a favor da greve desta semana. O sindicato disse que as cédulas seriam enviadas para 6.800 comissários de bordo.

Antes que uma greve possa ocorrer, o Conselho Nacional de Mediação deve declarar um impasse nas negociações, forçando ambos os lados a um período de “reflexão” de 30 dias, disse o sindicato.

O sindicato está perseguindo uma estratégia de greve chamada CHAOS, ou “Criar o Caos em Toda a Nossa Organização”. Ele usa ataques não anunciados em voos aleatórios, disse Owens.

Os comissários de bordo da Alaska Air entraram em greve pela última vez em 1993, disse a Associação de Comissários de Bordo-CWA em um comunicado na terça-feira.

A companhia aérea sofreu “reduções dramáticas” nas reservas de bilhetes porque os passageiros não sabiam até ao último minuto se o seu voo seria afetado, disse o sindicato.

“Você não pode voar sem comissários de bordo”, disse Sarah Nelson, presidente da Associação Internacional de Comissários de Bordo, em comunicado. “Se a administração do Alasca não se lembra do que acontece quando você desrespeita os comissários de bordo, estamos prontos para mostrar a eles. O tempo para um acordo justo já passou.

