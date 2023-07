À medida que as temperaturas mais altas se movem para o leste, a onda de calor duradoura continua a sufocar o sudoeste

CNN

Mais de 85 milhões de pessoas estavam sob alerta de calor no sábado, enquanto uma onda de calor de uma semana continuava e se intensificava no sudoeste.

O calor vai aumentar no sul no início da próxima semana.

“As máximas diurnas serão tipicamente 10-20F acima do normal, equivalente às temperaturas diurnas de quase um século no interior do Noroeste, 100-110F no centro e sul da Califórnia e 115-120F+ no alto deserto do sul da Califórnia, sul de Nevada e Arizona. ,” de acordo com Centro Meteorológico.

Temperaturas acima de 100 são possíveis até segunda-feira no oeste e sul.

Death Valley, Califórnia, pode sair por cima 130 graus no domingo. Aconteceu apenas cinco vezes em mais de 110 anos de história

Temperatura da Fênix 110 graus foram alcançados Em dias consecutivos, pelo menos até quarta-feira.

Enquanto isso, condições abafadas persistirão no centro-sul dos Estados Unidos e no sul da Flórida. Altas diurnas nos anos 90 e níveis opressivos de umidade nos anos 100 permitirão índices de calor frequentes de 105-110F todas as tardes.

Um aviso de calor está em vigor do Texas ao Alabama, mas não na maior parte da Geórgia ou da Flórida. Uma alta de 100 graus está prevista para sábado em Houston. Pode chegar a 96 em Nova Orleans e Jackson, Mississippi. Espera-se que Atlanta atinja apenas 92 relativamente leves.

E a fumaça do incêndio florestal do Canadá se moverá para as planícies do norte e o meio-oeste no fim de semana e no início da próxima semana.

Preocupações com falta de energia foram levantadas devido ao aumento da demanda na região Sudoeste. Alguns locais planejam fechar ou cancelar eventos antecipadamente, incluindo o Zoológico de Sacramento (Califórnia) e o Jardim Botânico do Deserto em Phoenix.

Áreas do Arizona e do Texas receberam mais de 30 dias consecutivos de avisos de calor perigoso. Onda de calor prolongada Ele se estabeleceu em partes do oeste e sul desde meados de junho.

As temperaturas na área de Phoenix não caíram abaixo de 90 desde segunda-feira, o que é perigoso para quem não tem ar-condicionado se não conseguir resfriar o corpo durante a noite e se recuperar.

No Texas, El Paso quebrou seu próprio recorde de temperatura na quinta-feira, depois de passar 28 dias consecutivos acima de 100 graus. O serviço meteorológico twittou.

Espera-se que El Paso veja temperaturas de pelo menos 103 graus até meados da próxima semana, estendendo a raia para mais de 30 dias.

Matt York/AP Um homem se refrescou sob os nevoeiros em Phoenix na sexta-feira, depois que as temperaturas chegaram a 110 graus.

Em outros lugares, grande parte do leste do Texas viu índices de calor de 110 a 115 graus na quinta-feira – a umidade e a temperatura combinadas.

As temperaturas variaram de 100 a 108 em grande parte do estado na quinta-feira, incluindo 107 em Austin e Del Rio. A cidade de Wichita Falls, no norte do Texas, quebrou o recorde diário de 110 graus, com um índice de calor de até 118 graus.

À medida que a crise climática continua elevando as temperaturas cada vez mais, os cientistas alertaram que as chances de um impacto na Terra até 2023 estão aumentando. Ano mais quente já registrado.

READ Credit Suisse Bank: UBS está supostamente em negociações de aquisição com rival problemático Brandon Bell/Getty Images A cidade continua ativa, organizando garrafas de água para moradores de rua em Phoenix na sexta-feira. Eu sou

O calor mata mais americanos do que qualquer outra forma de clima extremo, incluindo inundações, furacões ou frio extremo. Dados do Serviço Meteorológico Nacional.

Comunidades ao redor do mundo já estão sentindo a devastação dessas temperaturas extremas, incluindo um condado do Texas Pelo menos 11 mortes relacionadas ao calor Durante a onda de calor do mês passado. No México, Pelo menos 112 pessoas Eles morreram devido ao calor extremo desde março.

À medida que nossos corpos lutam para regular sua temperatura, o excesso de calor pode dificultar o resfriamento do corpo, e o excesso de umidade pode piorar ainda mais essa luta.

Quando o corpo é incapaz de se resfriar, doenças como exaustão pelo calor ou insolação – que podem levar à morte – podem se desenvolver.

Os riscos de exposição ao calor são especialmente altos para os sem-teto, trabalhadores ao ar livre, famílias de baixa renda, comunidades de cor e idosos.

Para se manter seguro em temperaturas quentes, Especialistas recomendam Mantenha-se hidratado, encontre um local fresco ou com ar condicionado para ficar e evite atividades ao ar livre, principalmente nas horas mais quentes do dia.

As pessoas também devem observar os sintomas de outras doenças, como exaustão pelo calor ou tontura leve, náusea, dor de cabeça ou confusão.