PNC e JP Morgan fazem oferta final pelo First Republic Bank em leilão da FTIC

NOVA YORK, 30 de abril (Reuters) – PNC Financial Services Group (PNC.N), JPMorgan Chase & Co (JPMN.N) e Citizens Financial Group Inc (CFG.N) estão entre os bancos que apresentaram propostas finais para a Primeira República Banco. FRC.N) no domingo em um leilão pelos reguladores dos EUA, disseram fontes familiarizadas com o assunto.

Espera-se que o Federal Deposit Insurance Corp anuncie um acordo na noite de domingo, enquanto o regulador pode dizer que assumiu o controle do credor, três fontes disseram à Reuters anteriormente.

Como o processo se arrastou até a noite de domingo, uma fonte familiarizada com a situação disse que os reguladores voltaram várias vezes com pedidos para revisar as propostas e refinar critérios específicos sobre as propriedades a serem leiloadas. Uma decisão está se aproximando, disse a fonte.

Os reguladores dos EUA estavam tentando garantir a venda do First Republic no fim de semana, com quase meia dúzia de bancos tentando torná-lo o terceiro grande banco dos EUA a falir em dois meses, disseram fontes no sábado. A Guggenheim Securities está assessorando o FDIC, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto no sábado.

O FDIC não estava imediatamente disponível para comentar. O Guggenheim, o FRC e os bancos se recusaram a comentar.

O Silicon Valley Bank e o Signature Bank não conseguiram fugir dos credores dos EUA em dois meses, forçando o Federal Reserve a tomar medidas de emergência para estabilizar os mercados.

Mesmo com os mercados calmos, o acordo para a Primeira República será observado de perto quanto ao nível de apoio que o governo fornecerá.

O FDIC garante oficialmente depósitos de até $ 250.000. Mas, temendo que os bancos corressem mais longe, os reguladores tomaram a medida extraordinária de garantir todos os depósitos no Silicon Valley Bank e no Signature.

Resta saber se os reguladores o farão na Primeira República. Eles exigem a aprovação do secretário do Tesouro, do presidente e da supermaioria dos conselhos do Federal Reserve e do FDIC.

Em um esforço para encontrar um comprador antes de fechar o banco, o FDIC está recorrendo a alguns dos maiores credores dos EUA. Os grandes bancos foram encorajados a fazer ofertas pelos ativos da FRC, disse uma fonte.

O JP Morgan detém mais de 10% do total de depósitos bancários do país. A lei federal proíbe as aquisições de um grande banco que excedam o limite de 10% dos depósitos totais, mas pode ser dispensada pelos reguladores bancários se comprar um banco falido. Texto da Lei de 1994 e interpretação do documento por fonte especializada em falências bancárias.

Uma queda chocante

A First Republic foi fundada em 1985 por James “Jim” Herbert, filho de um banqueiro comunitário em Ohio. O Merrill Lynch comprou o banco em 2007, mas voltou a ser listado em 2010 depois de ser vendido pelo novo proprietário do Merrill, o Bank of America Corp (BAC.N), após a crise financeira de 2008.

Ao longo dos anos, a First Republic atraiu clientes de alto patrimônio líquido com taxas preferenciais em hipotecas e empréstimos. Essa estratégia tornou os credores regionais com clientes menos abastados mais vulneráveis. O banco tinha altos depósitos não segurados, que representavam 68% dos depósitos.

O credor com sede em San Francisco viu mais de US$ 100 bilhões em depósitos fugirem no primeiro trimestre, deixando-o lutando para levantar dinheiro.

Apesar de uma tábua de salvação de US$ 30 bilhões de 11 bancos de Wall Street em março, os esforços se mostraram inúteis, já que os compradores recusaram a perspectiva de realizar grandes perdas em sua carteira de empréstimos.

Uma fonte familiarizada com a situação disse à Reuters na sexta-feira que o FDIC decidiu que a condição do credor havia se deteriorado e que não restava muito tempo para buscar um resgate do setor privado.

Na sexta-feira, o valor de mercado da Primeira República atingiu a mínima de US$ 557 milhões em novembro de 2021, abaixo do pico de US$ 40 bilhões.

As ações de alguns outros bancos regionais também caíram na sexta-feira, quando ficou claro que o First Republic estava indo para uma liquidação do FDIC, com o PacWest Bancorp (PACW.O) caindo 2% e o Western Alliance (WAL.N) caindo 0,7% após o sino. .

Reportagem de Chris Prentice e Nubur Anand, Redação de Megan Davies; Edição por Paridosh Bansal

