Explosões abalam Kiev após ataque russo: atualizações ao vivo

Pelo menos 23 pessoas morreram em um ataque com foguetes russos contra um prédio de apartamentos na cidade de Uman, no centro da Ucrânia, na semana passada, um dos incidentes mais mortíferos para civis na Ucrânia este ano.

Atacar civis de forma deliberada ou imprudente é considerado um crime de guerra. No total, pelo menos 8.574 civis foram mortos e 14.441 feridos desde a invasão da Rússia em fevereiro de 2022. Dados recentes das Nações Unidas alertam que os números reais estão longe de serem reais mais Moscou, por sua vez, nega ter alvejado civis, apesar das evidências em contrário.

Aqui estão outros ataques mortais contra civis desde que a Rússia iniciou sua invasão em grande escala:

2022

Kharkiv: Poucos lugares na Ucrânia foram atingidos com mais força do que Kharkiv, a segunda maior cidade do país depois da capital, nas primeiras semanas da invasão russa. Em meados de março de 2022, ataques de foguetes e mísseis russos a apartamentos e prédios públicos mataram pelo menos 500 civis, segundo autoridades locais. Segundo dados das Nações Unidas, aquele mês foi o mais mortífero da guerra para os civis.

Imagem de satélite mostrando danos ao teatro Mariupol e edifícios próximos em março. dívida… Maxar Technologies, via Shutterstock

Mariupol: Um ataque aéreo russo destruiu um teatro na cidade de Mariupol, no sul da Ucrânia, em 16 de março de 2022. A palavra “crianças” foi escrita em grandes letras brancas para indicar que os civis estavam abrigados no prédio. A Anistia Internacional disse em um comunicado que pelo menos uma dúzia de pessoas foram mortas “e muitas mais”. Os sobreviventes disseram a um repórter do The New York Times que entre 60 e 200 pessoas foram mortas. O ataque ocorreu durante o cerco da cidade, que caiu para as forças russas em maio. O principal funcionário de direitos humanos da ONU disse que Mariupol foi “o lugar mais mortal da Ucrânia” nos primeiros três meses da guerra.

Kramatorsk: Em 8 de abril, as forças russas bombardearam uma estação de trem na cidade de Kramatorsk, no leste da Ucrânia, na província de Donetsk, matando mais de 50 civis. Civis, incluindo mulheres e crianças, estavam lutando e fugindo da província. A ofensiva marcou o início da campanha da Rússia para tomar toda a região de Donbass.

Kremenchuk: Um ataque com mísseis russos em 27 de junho matou 20 pessoas e feriu outras 59 em um shopping em Kremenchuk, uma cidade industrial na região central de Poltava, na Ucrânia, disse um alto funcionário do governo.

Equipes de emergência carregam um corpo de um prédio de quatro andares atingido por um ataque aéreo na vila de Chasiv Yar, perto de Pakmut, na região de Donetsk, em julho. dívida… Mauricio Lima para The New York Times

Quem é Chasiv: Um ataque russo em 9 de julho a um complexo de apartamentos em Chasiv Yar, uma pequena cidade na província de Donetsk, matou pelo menos 43 pessoas, de acordo com os serviços de emergência locais. Autoridades ucranianas disseram que as forças russas usaram vários lançadores de foguetes no ataque.

Vinnytsia: Mísseis de cruzeiro russos atingiram um centro de negócios, estúdio de dança e salão de casamento em Vinnytsia, a centenas de quilômetros de distância, no centro da Ucrânia, em 14 de julho. Pelo menos 23 pessoas morreram, incluindo uma menina de 4 anos. Síndrome de Down.

Zaporizhia: Pelo menos 30 pessoas morreram e 88 ficaram feridas quando mísseis russos atingiram veículos que transportavam pessoas que fugiam dos combates na região de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, em 30 de setembro.

2023

Dnipro: Um míssil anti-navio pesado explodiu em 15 de janeiro em uma densa paisagem urbana ucraniana de casas e lojas, destruindo um prédio de apartamentos de nove andares. 46 pessoas, incluindo 6 crianças, morreram neste protesto.

Eslavo: Em 14 de abril, um ataque de míssil russo atingiu uma área residencial na cidade de Sloviansk, no leste da Ucrânia. Pelo menos 13 pessoasIncluindo um menino de 2 anos.