Chris Rock aborda ‘fúria escolhida’ em especial ao vivo do Oscar na Netflix

(CNN) Chris Rock Finalmente abordou o tapa no Oscar e fez história na Netflix no sábado, com o primeiro evento global de streaming da plataforma.

“Vou fazer um show hoje à noite sem ofender ninguém. Vou tentar o meu melhor, porque você nunca sabe quem vai se empolgar”, disse Rock ao abrir seu show em Baltimore. “As pessoas sempre dizem que as palavras machucam… Quem diz que as palavras machucam nunca levou um soco na cara.”

Rock guardou suas piadas sobre o incidente até os últimos dez minutos do show, depois de uma referência rápida e óbvia a Will Smith dando um tapa nele no palco no Oscar do ano passado.

“Todos vocês sabem o que aconteceu comigo, sendo espancado por Shug Smith”, disse Rock. “Ainda dói. Eu tinha ‘Summertime’ tocando em meus ouvidos.

Sua esposa Jada Pinkett sugeriu que a resposta de Smith à piada de Rock Smith sobre o Oscar era mais sobre o relacionamento deles do que sobre ele.

“Eu amei Will Smith, toda a minha vida”, disse Rock. “Torci por Will Smith toda a minha vida… Agora estou assistindo ‘Deliverance’.

Smith interpreta um homem escravizado no drama de época “Emancipation”.

Rock disse que as pessoas perguntaram a ele: “Como você não fez nada naquela noite?” “Porque eu tenho pais. Sabe o que meus pais me ensinaram? Não brigue na frente de brancos.”

Intitulado “Chris Rock: Selective Outrage”, o comediante abordou uma variedade de tópicos nos primeiros 50 minutos, incluindo vício em drogas, aborto, racismo na América, Meghan, a duquesa de Sussex, a família Kardashian e “despertar”.

“Não tenho problema com vigilância. Não tenho problema com isso. Sou totalmente a favor da justiça social. Sou totalmente a favor de pessoas marginalizadas obtendo seus direitos. O que me incomoda é a indignação seletiva. ” disse Rocha. “Você sabe do que estou falando. Alguém faz algo e é cancelado. Alguém faz a mesma coisa, nada. Você sabe do que estou falando … pessoas que tocam músicas de Michael Jackson, mas não tocam R . Kelly. Mesmo crime, um deles é ótimo. Contém canções.”

“Chris Rock: Selective Outrange” marcou o primeiro evento de transmissão ao vivo da Netflix.

Dirigindo-se à divisão do país, Rock disse: “A América está em uma situação terrível agora.”

“Ficamos pior do que a Ucrânia. Sim, eu disse. Sabe por quê? Porque a Ucrânia está unida e os Estados Unidos estão claramente divididos”, brincou Rock. “Se os russos vierem aqui agora, metade do país dirá: ‘Vamos ouvi-los’. Estamos em uma situação ruim agora.”

Rock também explorou sua vida amorosa, dizendo que percebeu o quanto as mulheres fazem aos homens quando percebeu que suas fronhas estavam sujas.

“Eu tento namorar garotas da minha idade que são 10 a 15 anos mais novas que eu”, disse ela. “Não odeie o jogador, não odeie o jogo. Não sou rico nem estou em condições de falar sobre Anita Baker. Estou tentando foder o portão de doja.”

A apresentação é o sexto especial de stand-up de Rock e o segundo para a Netflix depois de “Tamboreen”, dirigido por Bo Burnham em 2018.

O comediante Ronnie Chiang abriu o pré-show ao vivo de Los Angeles, onde disse à multidão: “Poderíamos ter feito tudo isso e ninguém teria se importado, mas estamos fazendo isso por um motivo nobre: ​​finalmente tentar colocar o tradicional TV fora de sua miséria.” Na verdade, se você ouvir bem, você pode ouvir os baby boomers cancelando os últimos pacotes de assinatura de cabo.”

Houve também um especial pós-show com os comediantes Arsenio Hall, Dana Garvey, David Spade, Yvonne Orji e mais.