Atualização 1.46 do Gran Turismo 7 já disponível, três novos carros, novo menu de extras e novas trocas de motor – GTPlanet

Gran Turismo 7A atualização 1.46 do jogo já está disponível, trazendo duas marcas completamente novas para a série, conforme revelamos no início da semana.

Além do fato de que dois dos veículos representam fabricantes que ainda não estão em um jogo GT, esta é uma atualização típica de três carros e vem com 1,09 GB no PlayStation 5 e 1,11 GB no PlayStation 4. Como esperado, não há nenhuma nova rodada para aproveitar este mês.

No entanto, há muito mais para saber agora que a atualização está disponível, incluindo o que há de novo nas notas do patch.

Um pequeno deslize, cortesia do fato de já sabermos as identidades dos três carros que virão nesta atualização, mas agora que a atualização está disponível, podemos dizer quais são seus preços e disponibilidade:

Protótipo Afila '24 – Marca Central – 0 Cr

Chevrolet Chevelle SS 454 '70 – Carros Lendários – 163.000cr

Skoda Vision Gran Turismo – Marca Central – 1.000.000 Crore

A principal surpresa aqui é que o protótipo Affila – carro desenvolvido pela Sony em colaboração com sua parceira Honda – é um brinde. Você não precisa gastar nada com um carro, embora seja importante ressaltar que ele não lhe dará a opção mais barata. Aprovado pela empresa Comprar o mesmo carro dez vezes não se qualifica como “compra” do Troféu PSN.

Não há especificações para este veículo de estreia, que prevê um modelo de produção completo planejado para 2025, embora saibamos que o verdadeiro é um par duplo de motores – um em cada eixo – avaliado em 180kW (241hp) cada. Um total de 482 cv.

Conforme revelado ontem, o Vision Gran Turismo da Skoda é a manchete desta atualização, bem como o veículo mais caro com o preço habitual de crédito de 1 milhão para todos os carros VGT. Este carro esportivo de assento único possui quatro motores individuais de 200 kW (268 cv) cada, totalizando 1.072 cv.

O uso pesado de carbono no chassi e na carroceria removível mantém o peso baixo para 1.300 kg, então deve ser uma explosão – o evento de ontem teve alguns problemas para manter a velocidade na ilha para aqueles que estavam correndo. Você também terá a chance de experimentá-lo em um novo evento de contra-relógio online que começa hoje.

Finalmente, há alguma ação clássica de queima de suco de dinossauro do Chevrolet Chevelle SS454 1970. Como seria de esperar, esta fera V8 de 7,4 litros chega à Legends Cars, que está temporariamente disponível como uma “escolha quente” por 163.000 cr. Você poderá comprá-lo nos próximos dias antes de entrar em circulação regular.

Um novo menu adicional foi adicionado este mês, com foco em uma das marcas mais icônicas, a Ferrari. É realmente surpreendente que a Ferrari não tivesse um menu de extras antes.

Livro 38: Motores Ferrari de 12 cilindros Embora pareça muito simples, há uma pequena diferença. GT7Meios menos populares. Você precisa coletar Ferrari 365 GTB4 1971 da Legends Cars, Ferrari Testarossa 1991 da Carros Usados ​​e Ferrari La Ferrari 2013 da Brand Central.

Isso significa esperar que alguns clássicos apareçam no ciclo de carros usados ​​(o Testarossa agora está disponível como uma opção especial), mas você precisará de um convite da marca para ganhar um LaFerrari, pois é um dos três carros da linha Ferrari. . Você não pode pagar por isso.

Os convites raramente são emitidos e podem ser de qualquer uma das dez marcas exigidas, portanto esta pode ser uma tarefa difícil que só pode ser resolvida por sorte cega. Se fôssemos PD, faríamos do F12berlinetta o terceiro carro e premiaríamos o LaFerrari (como o D-Type no livro Jaguar do mês passado) para evitar decepções.

Livro de menu adicional 38 — Motores Ferrari de 12 cilindros — Bilhete de roleta de seis estrelas

Não há novo menu de bônus no GT Cafe, mas o jogo recebe três novas corridas para eventos na categoria Circuitos Mundiais. Cada um se aplica a um dos três carros incluídos nesta atualização.

Chevelle de 56.000 crore como estrela da capa da corrida de três voltas em Trial Mountain no American FR Challenge 550. Alsace Village recebe Afela e amigos na japonesa Clubman Cup 550 em uma corrida de três rodadas com um prêmio máximo de 60.000 crores. Finalmente, o Vision Gran Turismo Trophy de 80.000 crore liderou a corrida da Skoda com uma corrida de cinco voltas na Grand Valley Highway-1.

Alsace Village Rivers (3 rodadas) – Copa Clubman Japonesa 550 – 60.000 cr

Grand Valley Expressway-1 (5 voltas) – Troféu Vision GT – 80.000 crores

Trial Hill (3 voltas) – American FR Challenge 550 – 56.000cr

As trocas de motores deste mês, junto com outras que vimos recentemente, seguem um tema. Excepcionalmente, desta vez não há novos motores, mas todas as cinco novas trocas são novos usos para motores Chevrolet existentes – não necessariamente todos de veículos da marca Chevrolet.

Dois veículos Gr.4 ganham uma nova opção Chevrolet, o Bugatti Veyron Gr.4 ganha o LS7-BRZ do carro de drift Subaru BRZ e o Honda NSX Gr.4 agora está disponível com o mesmo LS7 do Rampage Camaro.

Dois Corvettes clássicos têm potência LT5 moderna, o cupê C1 e C2 Sting Ray estão disponíveis como substitutos da unidade do C7 ZR1. Por fim, o Lexus LC500 é outra opção para o LS7-BRZ.

Você precisa estar no nível 50 de colecionador para comprar motores diretamente da GT Auto, onde eles têm preços muito altos, embora você possa obtê-los como presentes em qualquer nível – incluindo ingressos de seis estrelas (motor). .

San Diego, Califórnia, estrela as novas paisagens de Ron Burgundy com 19 novos locais dentro e ao redor de sua cidade favorita (pouparemos você da tradução). Estes concentram-se principalmente nas ruas e estacionamentos da praia e da cidade.

O restante das notas do patch são esparsas, mas incluem uma informação que despertará o interesse dos proprietários do novo volante carro-chefe. O volante Fanatec Gran Turismo DD Extreme agora é compatível com uma configuração de botão na seção Fanatec GT DD Pro/Extreme do menu Opções.

Um item que não faz parte das notas do patch é uma ampla atualização no equilíbrio de desempenho no Gr.3 e no Gr.4. Isso acontece antes da GT World Series Manufacturers Cup, que começa em menos de duas semanas, então espero que você ainda não tenha escolhido uma marca preferida!

Naturalmente existe a habitual descrição de “vários problemas resolvidos”, sem maiores detalhes. Nossa comunidade irá explorá-los no devido tempo em um tópico dedicado de mudanças não documentadas, mas mais uma vez a provocada atualização do ambiente do Circuito de Suzuka não é uma delas.

