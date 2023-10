Tiroteio na Morgan State University: a polícia de Baltimore confirma várias vítimas após situação de atirador ativo no campus universitário

CNN

–



A polícia de Baltimore respondeu a uma situação de tiroteio ativo envolvendo várias vítimas na Morgan State University na noite de terça-feira, confirmou o departamento à CNN.

De acordo com uma postagem da universidade no X, as autoridades confirmaram que o incidente não é mais considerado uma situação de atirador ativo.

Kevin Cartwright, diretor de comunicações do Corpo de Bombeiros da cidade de Baltimore, disse à CNN.

O prefeito de Baltimore, Brandon Scott, estava no local da universidade na manhã de quarta-feira, enquanto as autoridades policiais e escolares lidavam com a investigação em andamento, ele postou no X.

Imagens da WJZ, afiliada da CNN, mostram vários veículos de resposta a emergências cercando o prédio do dormitório estudantil isolado. O vidro de uma das janelas do último andar do prédio está quebrado.

A polícia e a universidade – uma pequena HBCU no nordeste de Baltimore – pediram aos que estavam no campus que permanecessem onde estavam e evitassem a área. As famílias dos estudantes preocupados também foram solicitadas a evitar a área do campus.

“Por favor, fique longe da área ao redor do Thurgood Marshall Hall, do Murphy Fine Arts Center e dos dormitórios”, disse a universidade em um aviso em seu site. A polícia disse que estava respondendo ao bloco 1700 da Argonne Drive.

ATF Baltimore disse que seus agentes estão ajudando a polícia na resposta ao tiroteio.

Morgan State é uma universidade historicamente negra e tinha cerca de 9.000 alunos matriculados no outono de 2022. O tiroteio ocorreu no início da semana do baile, enquanto ex-alunos e membros da comunidade se preparavam para receber ex-alunos e membros da comunidade no campus para eventos comemorativos, incluindo uma reunião de torcida, gala e desfile.

Acontece poucos dias antes de uma vigília à luz de velas planejada para homenagear os membros da universidade que morreram no ano passado.