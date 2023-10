O que saber sobre os testes de emergência nacionais em 4 de outubro: NPR

Alterar o título Paulo Sancia/AP Paulo Sancia/AP

Considere-se avisado. O governo central conduzirá um teste nacional do Sistema de Alerta de Emergência na tarde de quarta-feira.

As mensagens de teste são enviadas para todos os celulares, televisores e rádios. O teste emite um som e – nos telefones – uma vibração.

Agência Federal de Gerenciamento de Emergências e Comissão Federal de Comunicações Realiza o teste Em preparação para uma emergência real. O objetivo do teste é garantir que o sistema de mensagens de emergência possa funcionar sem problemas quando os americanos forem ameaçados por desastres naturais, terrorismo ou outras ameaças à segurança pública.

Você deve estar familiarizado com os sons vibratórios que acompanham os alertas do Serviço Meteorológico Nacional e os alertas AMBER (America’s Missing: Broadcast Emergency Response). Os alertas de celular na quarta-feira serão enviados pelo mesmo sistema wireless.

Quando é realizado o teste?

Começa na quarta-feira, 4 de outubro às 14h20 horário do leste dos EUA.

A janela de teste dura 30 minutos, mas você só deverá receber a mensagem uma vez. Se houver uma emergência real naquele dia, o teste poderá ser adiado – um teste de reforço está agendado para a semana seguinte.

Como será a mensagem de teste?

Nos celulares, o aviso diz:

“Este é um teste do Sistema Nacional de Alerta de Emergência Sem Fio. Nenhuma ação é necessária.” Os telefones configurados para espanhol exibirão: “Este é um teste do Sistema Nacional de Alerta de Emergência. Nenhuma ação é necessária.”

A televisão e o rádio anunciarão:

“Este é um teste nacional do Sistema de Alerta de Emergência emitido pela Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, cobrindo os Estados Unidos das 14h20 às 14h50 ET. Este é apenas um teste. Nenhuma ação do público é necessária.”

Por que os testes estão acontecendo?

A FEMA é obrigada por lei a realizar testes nacionais do Sistema Integrado de Alerta e Alerta Público (IPAWS) pelo menos uma vez a cada três anos. A última prova nacional foi realizada em 2021.