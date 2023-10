Dow cai mais de 400 pontos com o aumento dos rendimentos pesando sobre as ações

O especialista Dilip Patel trabalha em seu posto no pregão da Bolsa de Valores de Nova York, terça-feira, 3 de outubro de 2023. Wall Street está a cair acentuadamente, uma vez que se concentra numa recuperação surpreendentemente forte do mercado de trabalho.



Nova Iorque

CNN

–



As ações caíram acentuadamente na tarde de terça-feira, com os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subindo para seus níveis mais altos em uma década, deixando os investidores preocupados com a possibilidade de taxas de empréstimo mais altas poderem prejudicar ainda mais o mercado imobiliário.

O Dow caiu 430 pontos, ou 1,3%, para o menor nível desde junho e voltou ao mínimo acumulado no ano. O índice de referência S&P 500 caiu 1,4%, para o menor nível desde maio. O Nasdaq Composite perdeu 1,9%, prolongando a liquidação do final do verão.

O banco central sinalizou no mês passado que poderia introduzir mais um aumento este ano e manter as taxas até o próximo ano. Os investidores começam a temer que o mercado imobiliário possa ser o próximo dominó a cair e desencadear uma recessão.

Embora o banco central não defina directamente as taxas de juro que os mutuários pagam sobre as hipotecas, as suas acções afectam-nas. As taxas hipotecárias acompanham o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos. À medida que os rendimentos do Tesouro aumentam, também aumentam as taxas hipotecárias.

As ações subiram durante a maior parte do ano, à medida que o entusiasmo pela IA se espalhava por Wall Street. Executando ações de tecnologia Para alturas estratosféricas.

Mas essa recuperação desvaneceu-se em Agosto, quando os investidores temiam que os dados económicos fortes sugerissem que uma economia resiliente e um mercado de trabalho aquecido levariam a Reserva Federal a manter as taxas de juro mais elevadas para conter a inflação.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro subiram e o dólar norte-americano subiu nas semanas desde a reunião do Fed no final de outubro, continuando a reduzir os ganhos do mercado de ações desde a primavera. As ações sofrem quando os rendimentos das obrigações governamentais aumentam, uma vez que os investidores podem procurar retornos mais elevados em ativos de menor risco.

Os rendimentos continuaram a subir na terça-feira, acelerando após novos dados do Bureau of Labor Statistics. O número de vagas de emprego nos EUA aumentou inesperadamente Estima-se que 9,61 milhões de empregos foram criados em agosto. Isso ficou acima da estimativa revisada para cima de julho de 8,92 milhões de aberturas e acima da estimativa de consenso de 8,8 milhões entre os economistas.

O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos atingiu 4,802% na terça-feira, seu nível mais alto desde agosto de 2007. O prazo de 30 anos estava em 4,936%, seu nível mais alto desde setembro de 2007.

Ding Shen/Bloomberg/Getty Images Dez. Pedestres perto do Edifício do Tesouro dos EUA em Washington, DC na sexta-feira, 30 de 2022.

CNN Símbolo de medo e ganância O “medo extremo” caiu para 16, o nível mais baixo desde outubro passado.

Os futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate, referência para o petróleo nos EUA, caíram abaixo de US$ 90 na terça-feira, esfriando em relação aos ganhos dos últimos meses, à medida que uma série de cortes de produção anunciados pela Opep+ começaram a acompanhar os preços do petróleo.

No final desta semana, o Bureau of Labor Statistics também divulgará os números do emprego para agosto.

“Além do mais [jobs] O relatório é inferior ao esperado e Wall Street começará a avaliar integralmente pelo menos mais um aumento das taxas do Fed antes do final do ano”, disse Ed Moya, analista de mercado sénior da OANDA.

A somar à volatilidade estiveram as consequências do Orçamento Fiscal do fim de semana passado, que evitou por pouco uma paralisação do governo central. Republicanos da Câmara votam pelo impeachment do presidente Kevin McCarthy Do seu papel enquanto trabalhava com os democratas para evitar uma paralisação.

“As notícias que saem hoje da Câmara destacam mais uma vez o difícil cenário político para abordar tais questões”, disse Michael Reinking, gerente de pesquisa da NYSE.

A Moody’s, a única grande agência de classificação de crédito com uma classificação de crédito válida nos EUA, alertou que uma paralisação do governo seria “crédito negativo” para os EUA. E a turbulência política poderá desencadear uma descida.

À medida que as ações se liquidam no final do dia de negociação, os níveis podem mudar ligeiramente.