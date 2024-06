O comediante de ‘Mary Hartman’ Martin Mull morre aos 80 anos

“Com um bigode loiro incomum que não é cômico nem cômico, Barth enfrenta uma depressão maníaca com uma situação de trabalho instável e algumas acusações obscuras sobre acusações pendentes contra ele na Flórida”, escreveu o The New York Times. 1977 da semana de estreia do programa “Barth apenas diria que seu advogado tinha ‘um bom caso para se meter em problemas’.”

Ela também é conhecida por seus papéis em “Clue” (1985) e nos programas de TV “Roseanne” e “Arrested Development”. Ele também interpretou o personagem Bob Bradley, Assistente do personagem principal da comédia política “Veep”.

Mais recentemente, o Sr. Mull apareceu na série de televisão da Fox “As crianças legais” Sobre um grupo de amigos que quebram as regras de vida em uma comunidade de aposentados.

Martin E. Mull nasceu em 18 de agosto de 1943 em Chicago, filho de Harold e Betty Mull. Graduado pela Escola de Design de Rhode Island. O trabalho dele Apareceu em exposições em galerias e nos Museus Whitney e Metropolitan.