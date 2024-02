Tempestades que atingem o Rio Atmosférico da Califórnia estão trazendo chuvas e inundações para Los Angeles, San Diego e o resto do estado

A tempestade, alimentada pelo rio atmosférico, atingiu sua força total, trazendo ventos fortes em toda a Califórnia no domingo e na noite de domingo. Rajadas de vento de 30 a 50 mph eram comuns ao longo da costa do estado, com rajadas de 20 a 40 mph em áreas de vale.

Mas os ventos mais fortes concentraram-se em altitudes mais elevadas, onde algumas rajadas atingiram os três dígitos.

O vento uivava na noite de domingo na Sierra Nevada. Rajadas de vento de 140 mph atingiram duas estações de relatórios meteorológicos localizadas a cerca de 8.700 pés na área metropolitana do Lago Tahoe.

Uma das estações, localizada em Ward Peak, no condado de Placer, registrou ventos de 162 mph logo depois da meia-noite de segunda-feira. Ventos fortes são mais comuns em grandes altitudes, mas ainda são excepcionais em áreas montanhosas.

Esses ventos fortes são frequentemente associados a tempestades poderosas, como furacões de categoria 4 ou 5.

Aqui estão alguns outros ganhos inesperados notáveis:

Pablo Point: 160 km/h

Floresta da Lagoa: 160 km/h

Rota para a Fazenda: 99 mph

Santa Clara: 150 km/h

Loma Prieta: 150 km/h

Mirante High Glade: 90 mi

Aeroporto Internacional de Oakland: 60 mph

Aeroporto Internacional de São Francisco: 58 mph

Aeroporto de Sacramento: 75 km/h

Os ventos persistentes com força de tempestade diminuíram na manhã de segunda-feira. Condições de vento ainda são possíveis na segunda-feira – especialmente em altitudes mais elevadas – mas longe dos extremos que surgiram durante a noite.