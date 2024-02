A Boeing encontrou problemas com fuselagens em seus jatos 737 em lançamentos de produção recentes

A Boeing relatou outro problema com as fuselagens de seus jatos 737, que poderia afetar a fabricante e atrasar as entregas de cerca de 50 dos modelos mais recentes.

Stan Diehl, CEO da Boeing Commercial Airplanes, disse em uma carta aos funcionários da Boeing na segunda-feira que um funcionário de seu fornecedor encontrou buracos perfurados incorretamente nas fuselagens. A Spirit Aerosystems em Wichita, Kansas, fabrica a maior parte das fuselagens dos jatos Boeing Max.

“Esta condição potencial não é um problema de segurança imediato e, embora todos os 737 possam operar com segurança, atualmente acreditamos que aproximadamente 50 aeronaves não entregues exigirão retrabalho”, disse Deal em carta aos funcionários compartilhada com a mídia.

O problema foi descoberto por um funcionário do fornecedor das fuselagens, que notificou seu gerente de que dois furos podem não ter sido feitos de acordo com as especificações, disse Diehl.

NBC News relata problemas contínuos da Boeing

Alaska Airlines 737 MAX 9 de janeiro. Tanto a Boeing quanto a Spirit Aero Systems estão enfrentando um intenso escrutínio sobre a qualidade de seu trabalho depois de terem sido forçados a fazer um pouso de emergência no dia 5. Partiu de Portland, Oregon.

NTSP Ele está investigando O acidente ocorre no momento em que a Administração Federal de Aviação investiga se a Boeing e seus fornecedores estavam envolvidos Procedimentos de controle de qualidade.

Alaska Airlines e United Airlines, as únicas companhias aéreas dos EUA que voam no Max 9, anunciaram a descoberta. Hardware solto Eles examinaram os plugues das portas de outros aviões após a queda. A FAA aterrou todos os Max 9 nos EUA no dia seguinte à explosão. Duas semanas depois, a agência aprovou o processo de inspeção e manutenção para que os aviões voltassem a voar.

A Alaska Airlines e a United Airlines começaram a devolver alguns ao serviço.

A Boeing, com sede em Renton, Washington, disse na semana passada que estava retirando um pedido Isenção de segurança Um novo modelo menor do 737 Max será certificado. A Boeing pediu aos reguladores federais no final do ano passado que permitissem entregas de seu 737 Max 7 aos clientes. Mas não atendeu aos padrões de segurança projetados para evitar o superaquecimento e a quebra de parte da carcaça do motor durante o vôo.