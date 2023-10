Como a negociação do Jrue Holiday afeta o Boston Celtics e o Portland Trail Blazers

Por Shams Sarania, Jared Weiss, Jay King e Jason Quick

O Portland Trail Blazers está negociando Jrue Holiday com o Boston Celtics, de acordo com fontes da liga. Em troca de Holiday, Portland receberá o guard Malcolm Brockton, o pivô Rob Williams, a escolha desprotegida de primeiro turno de 2029 do Boston e a escolha de primeiro turno de 2024 do Golden State Warriors, disse uma fonte da equipe.

Quatro dias depois de Holiday ir para Portland em uma troca de três times, os Blazers enviaram o astro Damian Lillard para o Milwaukee Bucks. A negociação envolveu os Trail Blazers recebendo Holiday, Deandre Ayton, Doumani Kamara, a escolha de primeira rodada dos Bucs em 2029 e as trocas de draft dos Bucs em 2028 e 2030.

A negociação de domingo é substancial para Portland, que já trocou Lillard, Jusuf Nurkic, Nasir Little e Keon Johnson por Ayton, Williams, Brockton, três escolhas de primeira rodada e duas escolhas de draft. A decisão dramática de Boston de pagar um preço significativo por um All-Star que jogará na casa dos 30 anos após esta temporada é um indicativo de quão duro o Celtics está trabalhando por um campeonato.

Depois de trocar o pilar da franquia Marcus Smart por Kristaps Porecassis, o técnico Brad Stevens substituiu o favorito dos fãs, Williams, como parte de um pacote maior para garantir a entressafra. Mas à medida que o Bucks se tornou favorito ao título após o acordo com Lillard, o Celtics teve que fazer outro sacrifício para manter a corrida armamentista do Leste.

Também traz uma resolução para a saga de Brockton, que sofreu quando um acordo para enviá-lo ao Los Angeles Clippers fracassou durante as negociações comerciais da Porchesis em junho. Brockton, sexto jogador em 2023, queria um recomeço diferente após a quase troca, de acordo com fontes da liga que falaram sob condição de anonimato porque podiam falar livremente.

Boston também está finalizando um acordo com o atacante/central Wenyen Gabriel, disseram fontes da liga no domingo. Gabriel, que teve médias de 5,5 pontos e 4,2 rebotes pelo Los Angeles Lakers na última temporada, vai competir por uma vaga de reserva em Boston.

Seu forte desempenho pelo Sudão do Sul na Copa do Mundo da Fiba neste verão ajudou a garantir a primeira vaga olímpica da equipe. Gabriel teve média de 9,2 pontos e 6,8 rebotes pelo Sudão do Sul e treinou pelo Celtics em Boston nas últimas semanas.

AtléticoAnálise Instantânea:

Os Celtics são os favoritos no Leste?

Eles já são um dos favoritos. Eles permanecem os mesmos com os feriados da lista. Não tenho certeza se os colocaria pessoalmente à frente do Bucks no ranking dos candidatos ao título, mas colocaria essas duas equipes em seu próprio nível, acima de qualquer outra na Conferência Leste.

O Celtics agora tem dois dos melhores guardas defensivos da NBA, Holiday e Derrick White; Duas grandes alas em Jayson Tatum e Jaylen Brown; E dois grandes homens bidirecionais realmente bons em Porchesis e Al Horford. Mesmo que a profundidade e o tamanho do Boston vençam esta troca, o Celtics deve ser talentoso o suficiente para liderar o elenco e causar sérios problemas a qualquer time. Uma série de playoffs entre Man, Boston e Milwaukee será divertida. – Rei

Por que Boston estava aberta para negociar com Williams

Resposta simples: apenas o Celtics teve a chance de colocar Holiday com Williams na mesa. No entanto, ele será uma perda significativa. Por melhor que Holiday seja defensivamente, Boston sacrificou muito tamanho e bloqueio de chutes nesta troca. A equipe ainda pode usar escalações duplas com Porchesis e Horford, mas não poderá usar esse visual com tanta frequência com Williams em Portland.

A troca também resultaria em um papel maior para Luke Cornett. Ele foi sólido na temporada passada, mas o Celtics pode não ter visto muitos minutos se mantivesse a Williams. Ainda não está claro quem Joe Mazzulla começará como técnico, mas ele pode ser pequeno com White e Holiday na quadra de defesa, ou grande com Horford e Bourchisassis na quadra de ataque. – Rei

Vá mais fundo Notas comerciais de férias Jrue: vitórias do ciclo de Boston; Vale a pena?

Por que os Blazers trocaram Holiday imediatamente

Os Blazers estão comprometidos com os jovens jogadores Scoot Henderson e Anfernee Simons como armador e querem dar-lhes longos minutos para crescerem e amadurecerem, então manter Holiday não faz sentido. O mesmo raciocínio pode ser aplicado a Brocton. – Rápido

Qual é o valor aqui para Portland?

Portland abordou duas áreas importantes no remake de seu elenco: defesa e profundidade do big man. Williams é um ex-membro da equipe defensiva da NBA que terminou em segundo lugar na NBA em bloqueios por jogo durante a temporada 2021-22. Existem algumas preocupações com lesões em Williams – ele passou por uma cirurgia no joelho esquerdo em março e setembro de 2022 – e disputou apenas 35 partidas na temporada passada.

Mas ele ainda é jovem – completará 26 anos em duas semanas – e ele e Ayton, os centrais titulares, são jogadores que jogam ofensivamente acima da borda, um forte contraste com o ex-central titular Nurkic. – Rápido

História de fundo

Holiday, de 33 anos, passou as últimas três temporadas em Milwaukee e integrou a equipe campeã de 2021. Na última temporada, ele teve médias de 19,3 pontos, 5,1 rebotes e 7,4 assistências em 67 jogos.

O Celtics emergiu como um potencial local de pouso para Holiday após a negociação de Lillard. O acordo de grande sucesso foi uma surpresa, já que Lillard solicitou uma troca no dia 1º de julho e divulgou que o Miami Heat era seu destino preferido. No entanto, Miami e Portland nunca se envolveram em negociações substantivas e, à medida que o verão avançava, os Blazers começaram a ter conversas sérias com outras equipes.

Agora que a poeira baixou nesta negociação impressionante, o Celtics tem duas vezes uma pausa no All-Star. Ele passou as primeiras quatro temporadas de sua carreira no Philadelphia 76ers, que o convocou na primeira rodada em 2009. Holiday então foi para o New Orleans Pelicans por sete temporadas, após uma troca do Philly em 2013.

