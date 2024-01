Nvidia apresenta GeForce RTX 4080 SUPER assinada pelo seu CEO Jensen Huang

RTX 4080 SUPER da Jensen

Já não fica super.

Oficialmente com preço de $999, e extraoficialmente muito mais alto, a próxima RTX 4080 SUPER Founders Edition é uma edição especial assinada pelo Jensen. A ser revelado em 31 de janeiro, a NVIDIA começou a oferecer prêmios em plataformas de mídia social e pessoalmente aos participantes da CES 2024.

RTX 4080 SUPER é a mais recente GPU de última geração com GPU AD103 com 10240 núcleos CUDA. Esta versão atualizada segue seu antecessor, o RTX 4080, que agora está sendo descontinuado. A nova SUPER GPU possui velocidades de núcleo e memória mais rápidas. Eles também possuem memória GDDR6X com velocidade de clock de 23 Gbps, a primeira placa do setor com essa velocidade.

A participação no sorteio é simples, a NVIDIA incentiva os usuários a interagir com seus perfis de mídia social e seguir as instruções fornecidas. Por exemplo, os participantes do sorteio X/Twitter devem postar #RTXSUPER e curtir a postagem relacionada.

A RTX 4080 SUPER Founder's Edition é assinada pessoalmente pelo CEO da NVIDIA, Jensen Huang. Vale ressaltar que neste evento promocional existe apenas uma carta, o que significa que as chances de ganhar são relativamente baixas. No entanto, temos certeza de que os verdadeiros entusiastas da GPU, como os leitores do VideoCardz, terão mais chances de ganhar.

Fonte: Nvidia