Viagens pagas por bilionários são ‘hospitalidade pessoal’, não negócios, diz Clarence Thomas

WASHINGTON – O juiz da Suprema Corte Clarence Thomas explicou na sexta-feira sua falha em divulgar as viagens de seu amigo e bilionário conservador Harlan Crowe.

Thomas disse em um comunicado que Crowe e sua esposa, Kathy, são “amigos queridos” e que ele e sua esposa os acompanharam em viagens familiares ao longo dos anos.

“No início de minha carreira no tribunal, busquei orientação de meus colegas e outros no judiciário, e essa hospitalidade pessoal de amigos íntimos que não tinham negócios perante o tribunal não seria relatada”, disse Thomas. disse.

“Tentei seguir esse conselho durante todo o meu mandato e sempre tentei cumprir as diretrizes de divulgação”, acrescentou.

Thomas, um dos seis juízes conservadores do tribunal, indicou que cumpriria as mudanças nas regras de divulgação anunciadas no mês passado. Essas emendas esclareceram que as viagens em jatos particulares e as estadias em resorts de propriedade privada, como o Crow’s Nest no interior do estado de Nova York, devem ser divulgadas.

A mudança nas regras de divulgação reforçou a exceção de “hospitalidade pessoal” não estritamente definida.

Essas mudanças foram feitas há uma semana ProPublica As luxuosas viagens de Thomas foram financiadas por Crow, de acordo com um artigo publicado na quinta-feira.

Thomas não divulgou essas viagens – incluindo as viagens de jato particular de Crowe e as visitas ao resort – em suas declarações financeiras anuais. De acordo com as regras até recentemente, ele pode não ser necessário.

A isenção de “hospitalidade pessoal” significa que juízes e desembargadores não precisam divulgar certos presentes, incluindo hospedagem e refeições, quando a pessoa envolvida for um amigo. A nova interpretação esclareceu que viagens em jatos particulares e estadias em instalações do tipo resort pertencentes a empresas privadas devem ser divulgadas.

Thomas tem sido o foco de maior escrutínio nos últimos meses devido às ações de sua esposa, Virginia “Ginny” Thomas, incluindo seu apoio aos esforços do ex-presidente Donald Trump para anular os resultados das eleições de 2020. Thomas enfrentou críticas por não se recusar a participar de casos envolvendo Trump e a eleição.

A maioria conservadora de 6 a 3 da Suprema Corte irritou os liberais ao mudar drasticamente a lei americana para a direita, principalmente no ano passado em 1973, no caso Roe v. A anulação da decisão de Wade dá às mulheres o direito constitucional ao aborto.

Acontecimentos recentes renovaram os apelos para que os juízes da Suprema Corte adotem um código de conduta que rege os juízes de tribunais inferiores.

Entre outras coisas, o código exige que os juízes “evitem a aparência de impropriedade e impropriedade em todos os procedimentos”. Se os juízes violarem a lei, eles podem ser investigados e repreendidos por meio de um processo de queixa separado.

Os juízes dizem que seguem o espírito do código introduzido em 1973, mas nunca adotaram formalmente um deles. Não há procedimento que permita a investigação de denúncias sem a ação drástica do impeachment.

Membros do Congresso introduziram legislação exigindo que os juízes adotem um código, embora haja dúvidas sobre se ele pode ser aplicado.