Taylor Swift chega a Kansas City para outro jogo mental

Taylor Swift compareceu ao jogo de domingo entre o Kansas City Chiefs e o Los Angeles Chargers no Arrowhead Stadium.

Este será o terceiro jogo caseiro consecutivo dos Chiefs que Swift participa em meio a rumores confirmados de que Swift está namorando o tight end Travis Kelce.

Swift está de volta ao pacote de Mahomes para o jogo. Ela estava assistindo ao jogo com Brittany, Sterling e Jackson Mahomes.

O KMBC 9 conseguiu confirmar que o jato do ícone pop realmente pousou em Kansas City antes do jogo. Você pode assistir ao vídeo do avião de Swift pousando no aeroporto do centro da cidade no player de vídeo acima.

É um jogador diferente da NFL que parece ter consolidado a presença de Swift no próximo confronto da AFC West contra o ex-quarterback dos Browns, Bernie Kosar. O QB aposentado postou uma foto com Swift antes do jogo.

A repórter da CBS Sideline, Tracy Wolfson, confirmou que o vencedor do Grammy estará de volta ao GEHA Field no domingo. Sua fonte: o próprio tight end Travis Kelce.

Enquanto os Chiefs estavam ausentes no fim de semana passado após uma aparição no Thursday Night Football, Kells e Swift foram vistos de mãos dadas após participações especiais no Saturday Night Live.

Um olhar atento sobre a roupa de jogo de Swift mostra a cantora e compositora ostentando uma de suas pulseiras de amizade exclusivas com o número 87.

O pontapé inicial do Chiefs no domingo contra o Chargers às 15h25.