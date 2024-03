Francisco Ngannou vs. Resultados ao vivo de Anthony Joshua: atualizações passo a passo, destaques e análises

Francis Nagano inicia sua carreira no boxe de uma forma muito difícil. O próximo é Anthony Joshua. (Foto de Richard Pelham/Getty Images)

Francis Naginno pode ter sofrido a melhor derrota que um boxeador profissional já viu. Agora ele tem Anthony Joshua.

O ex-campeão peso pesado do UFC enfrenta o ex-campeão unificado dos pesos pesados ​​em uma luta de 10 rounds na sexta-feira em Riade, Arábia Saudita, cinco meses depois de Ngannou ganhar o respeito do mundo do boxe com uma derrota por decisão dividida para o campeão peso pesado do WBC Tyson Fury.

Ngannou entrou naquela luta do Fury como um grande azarão contra o campeão – um promotor chamou o confronto de “uma vergonha” – mas ele se destacou de muitos lutadores de MMA que viraram boxeadores. Um contendor experiente dos pesos pesados. Ele derrubou Fury no terceiro round e teve seu nome cantado no round final.

O camaronês é novamente um azarão contra Joshua, mas muito próximo +230 na BetMGM (Ele tem +800 contra Fúria).

Enquanto isso, Joshua entra nessa luta em um momento interessante de sua carreira. Já se passaram 2 anos e meio desde que ele perdeu seus títulos para Oleksandr Usyk e 18 meses desde que caiu em uma revanche. Ele venceu três vitórias consecutivas contra Jermaine Franklin, Robert Helenius e Otto Wallin, mas pode ter que esperar um pouco se quiser outra chance pelo título. Por enquanto, ele está recebendo a mais nova estrela em ascensão do boxe em Nagano e o salário que vem com isso.

O co-evento principal apresenta uma luta intrigante entre o campeão interino dos pesos pesados ​​​​da WBO, Zhilei Zhang e Joseph Parker. O campeão peso pena do WBC, Rey Vargas, enfrenta o invicto Nick Paul na eliminatória.

Acompanhe nosso blog ao vivo abaixo enquanto os combates na Arábia Saudita diminuem:

Francisco Naganov vs. Resultados do card principal de Anthony Joshua, probabilidades (horário de início 13h ET, DAZN PPV)

Peso pesado: Anthony Joshua (-300) vs Francis Naginno (+240)

Peso pesado: Jie Zhang (-225) vs. Joseph Parker (+188)

Campeonato Super Meio Médio: Israel Matrymov (-400) vs. Magomed Gurbanov (+300)

Campeonato Peso Pena: Rey Vargas x Nick Paul

Peso leve: Gavin Quinn (-300) vs. Mark Chamberlain (+250)

Peso Pesado: Juiz Huni (-500) vs. Kevin Lerena (+400)

Francisco Naganov vs. Resultados iniciais do cartão de Anthony Joshua, probabilidades (horário de início 11h ET, DAZN PPV)

Super meio-médio: Jack McCann (-275) vs. Louis Green (+225)

Peso Pesado: Andrii Novytskyi (-2500) vs. João Torres (+1000)

Superleve: Ziad Almayouf x Christian Lopez Flores

Peso Pesado: Roman Fury (-1400) vs. Martin Schwarz (+1100)