Kyle Schwarber fez história quando os Phillies perderam um jogo da World Series

CNN

–



O Philadelphia Phillies saiu de outra World Series com a vitória de Kyle Schwarber por 6 a 1 sobre o Arizona Diamondbacks no jogo 5 em uma noite fora.

A vitória dá aos Phillies uma vantagem de 3-2 na melhor de sete National League Championship Series (NLCS).

Os Phillies têm acertado home runs para se divertir durante a pós-temporada e o rebatedor Schwarber dá o tom para seu time quase todas as noites.

Depois de já marcar uma sequência na liderança, Schwarber marcou na sexta posição, dando ao Filadélfia uma vantagem de 2 a 0.

Em uma visão muito familiar para os fãs da rivalidade, o jogador de 30 anos fez um grande home run para o centro-direito do campo. O pé de 461 pés colocou Schwarber nos livros de história.

O rebatedor designado estrela dos Phillies ultrapassou o grande jogador do beisebol Albert Pujols e ficou em 11º lugar na história do NLCS.

Schwarber ampliou um recorde que quebrou na sexta-feira, quando passou para o topo da lista de homers canhotos da pós-temporada. Agora ele tem 20 em seu nome. Schwarber é o quinto jogador a chegar aos 20 anos, segundo a ESPN.

No topo da sexta posição, Bryce Harper continuou sua incrível pós-temporada com um home run de 444 pés. Foi o 11º home run de Harper na pós-temporada.

“O que acontece com Harper e Schwarber é que esses caras são realmente inteligentes”, disse o arremessador do Diamondbacks, Zach Gallen, sobre uma finalização com dois socos. ESPN. “Eles estão por aí. Você tem que acreditar que está um passo à frente deles. É difícil. E o fato de eles poderem sair do pátio a qualquer momento torna tudo ainda mais difícil.

“É uma loucura. Homers solo não vencem você, mas um time que acerta muitos homers solo, eles tendem a somar depois de um tempo.

Depois que o home run de Alec Thomas na sétima entrada deu esperança aos fãs dos Diamondbacks, JD Realmudo acrescentou um ponto de exclamação à vitória dos Phillies com um home run de duas corridas na oitava.

Os Phillies têm a chance de avançar para a World Series com um jogo em casa no Citizens Bank Park, na segunda-feira.