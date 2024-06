Kawakami: A oferta de Paul George do Inside Warriors falha, a saída de Klay Thompson é inevitável

Não há necessidade de esperar anos de documentários e contexto para resolver isso: os eventos de sábado à noite serão um momento de entressafra no limiar de uma peça notável da história do Golden State Warriors.

Análise Preliminar: Não tão bem até agora! (Mas volte daqui a uma semana para saber o veredicto final.)

Klay Thompson está pronto para uma agência gratuita e – salvo uma mudança dramática de opinião – os Warriors e Thompson estão prontos para uma saída iminente da Bay Area. Tão preparada, uma fonte da NBA indicou que algumas despedidas calorosas foram compartilhadas entre Clay e os principais membros da organização Warriors neste fim de semana.

Paul George, o alvo do home run dos Warriors para adquirir nesta entressafra, anulou o último ano de seu contrato com o LA Clippers e se tornou um agente livre irrestrito, cortando qualquer caminho realista para os Warriors. Espaço para contratá-lo como agente livre.

Isso ocorreu depois de negociações muito intensas entre os Warriors, George e os Clippers que levaram ao prazo final do contrato de George na tarde de sábado e depois que os Warriors acreditaram – várias vezes – que estavam prestes a contratar o atacante de 34 anos. , disseram fontes da equipe.

Os Warriors concordaram em dar a George uma extensão máxima de quatro anos na chegada. Eles acreditavam ter proposto diversas variações de uma troca que os Clippers poderiam e aceitariam. Stephen Curry e Draymond Green estavam 100% a bordo. George deu fortes indícios de que queria se juntar aos guerreiros. Mas os Clippers nunca concordaram com nenhuma versão da troca, e agora George é um agente livre e essencialmente fora do alcance dos Warriors.

Antes do início da agência gratuita no domingo, ainda há muito o que fazer. A atual contagem do grande tabuleiro é que os Warriors vão perder um de seus três jogadores da dinastia e um dos atletas mais populares da história da Bay Area, e eles não têm a melhor divisão bidirecional em andamento. Também temos Andrew Wiggins desligando as negociações comerciais, e agora eles precisam decidir se garantem o contrato de US$ 30 milhões de Chris Paul para a próxima temporada e descobrir se podem movê-lo em uma negociação.

Sem lucro líquido. Uma perda fundamental. Há muito mais a fazer. E tudo o que está em jogo é a fase final do auge de Curry.



Os Warriors não têm espaço para contratar Paul George, visto aqui com Luka Doncic, como agente livre. (Jerome Miron/EUA Hoje)

Aqui está uma visão ponto a ponto do que aconteceu nos últimos dias e como isso define o que os Warriors tentarão fazer a seguir:

• Uma potencial troca de PG13 entre Warriors e Clippers sempre seria complicada, mas os executivos dos Warriors pensaram que poderiam resolver o quebra-cabeça. Pelo que ouvi, alguma combinação de Wiggins, CP3, Jonathan Cuminga ou Moses Moody e uma futura escolha de primeira rodada foram discutidas com os Clippers (mas não definitivamente).

Havia versões que limitavam a responsabilidade financeira dos Clippers a longo prazo; Houve versões que aumentaram os benefícios futuros. Os Warriors não teriam colocado Wiggins e Kuminga juntos em nenhuma oferta, mas me disseram que não foi tão longe. Isso teria selado o acordo… quem sabe.

Meu entendimento é que as preocupações com dinheiro pesam muito do lado dos Clippers. Se o PG13 sair como agente livre, ele não receberá nada em troca… mas sairá do segundo avental e terá mais capacidade de manobra no elenco.

• Se os Warriors tivessem adicionado Kuminga a George em um pacote, isso teria sido arriscado. Os Warriors teriam desistido de seu jovem jogador mais valioso por um jogador idoso e atormentado por lesões e teriam que pagar mais de US$ 260 milhões nos próximos cinco anos, colocando os Warriors sob o imposto de luxo.

Mas PG13 teria sido uma opção imediata e de elite de pontuação 1B ao lado de Curry, muito melhor do que qualquer pessoa que os Warriors tiveram nessa função ao longo dos anos, e ele poderia ter designado atribuições defensivas de perímetro mais difíceis. Quem agora assumirá esse lugar para os Warriors? Talvez pegue um pouco de goma. Talvez cobrir. Talvez Brandin Podziemski também. É tudo um trabalho. O Boston Celtics provou mais uma vez que as séries de playoffs são vencidas por alas difíceis e bidirecionais, e os Warriors ainda são extremamente necessários nesse aspecto. É por isso que eles se esforçaram tanto por George.

• Haverá tempo mais tarde para muitas reflexões completas sobre o incrível legado de Thompson com os Warriors, e ele merece cada uma delas. O jogo 6 em Oklahoma City merece 100. De volta aos lances livres – e de volta à defesa! – Depois de estourar o ligamento cruzado anterior na final de 2019, ele precisa de mais mil recordações.

Em retrospectiva, observo que muitas das suas ações e emoções ao longo dos últimos meses da temporada passada poderiam ter sido sinais de que ele estava pronto para passar dos repetidos momentos de conferências de imprensa para as suas lutas de transição. Enquanto caminhava pelo vestiário ontem à noite, após o último jogo da temporada regular no Chase Center, ele pediu a seus companheiros que fizessem um passeio de barco com ele.

CP3 e Moody o pegamObviamente foi uma honra viajar naquele barco com Thompson, pensei, porque eles sabiam que o que fizeram naquela noite era importante para ele.

• Thompson não gostou da experiência que teve na época passada, afirmou. Muitas vezes. Ele não queria ir para o banco por alguns jogos atrás de Podziemski. Ele não gostou de nossas perguntas sobre seu futuro. Ele não gostou dos holofotes nacionais em suas lutas ocasionais, incluindo uma noite de arremessos de 0 em 10 na derrota no play-in para o Sacramento Kings. Ele Na verdade Não quero que os Warriors priorizem descobrir como melhorar o elenco em vez de trazê-lo de volta nesta entressafra.

Principalmente, acho que Thompson não quer se comparar a outra época, quando antes de suas duas lesões graves nas pernas, ele poderia marcar qualquer um e fazer de qualquer jogo uma peça única na história do tiro da NBA. Ele queria um novo começo. Ele vai conseguir um. Ele está indo para o Chase Center com seu novo time e quer vencer os Warriors; Talvez não seja agridoce, talvez um pouco agridoce, mas divertido de assistir.

• Se Thompson continuar no Warriors nesta temporada, ele não será titular. Será Podziemski. ou tampa. Ou outra pessoa. Não tenho certeza se Thompson queria fazer isso de novo, e acho que os Warriors também não. Parece um fim frio para este mandato incrível, mas era inevitável.

Os Warriors não seriam tão bons sem Thompson. Eles sentirão falta de seu tiro, de sua personalidade, de seu mau humor e tudo mais. Haverá uma estátua dele fora da arena. Ele sempre será muito bem recebido onde quer que os fãs dos Warriors estejam. Sim, os Warriors sentirão falta dele. Mas, com a aprovação de Thompson, eles conseguirão algo em um acordo de assinatura e troca quando ele sair, e provavelmente não serão tão ruins com isso. Eles tendem a ser jovens e atléticos.

Vamos ver o que mais podemos adicionar na próxima semana.

• Os Warriors poderiam usar o contrato CP3 como uma versão da exceção comercial – eles poderiam negociar com Paul para garantir qualquer quantia com a qual ambos os lados concordassem e usá-la para equilibrar o comércio.

Se os Warriors não conseguirem encontrar uma negociação, eles podem liberar o CP3, ficar abaixo dos aventais e da linha de luxo e talvez até abaixo da linha de limite (dependendo de quanto dinheiro eles receberem de volta em uma possível contratação e negociação com Thompson). Eles podem ver o que mais os Wiggins podem conseguir. Da forma como está, eles obterão uma isenção de nível médio do contribuinte de US$ 5,2 milhões e US$ 12,9 milhões em acesso de nível médio para não contribuintes se transferirem os Wiggins e, em vez disso, receberem muito menos dinheiro.

• Para encerrar, usarei mais uma citação de Thompson da coletiva de imprensa do final da temporada. A reação de Thompson foi questionada sobre o quanto Curry, Draymond e Steve Kerr queriam retribuir. Mais uma vez, Thompson disse essas palavras em abril, mas elas parecem ainda mais relevantes agora.

“Isso significa muito”, disse Thompson. “Quer dizer, passamos por altos e baixos. Seja perdendo um campeonato, ganhando um campeonato, perdendo os playoffs, passamos por tudo isso juntos, então isso significa muito. os momentos que tive com eles. Isso é algo bastante histórico.”

Sim, foi. Agora é o passado.

(Foto superior de Klay Thompson: Rocky Whitener / NBAE via Getty Images)