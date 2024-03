Despesas com alimentação e alimentação tendem a moderar a inflação

20 de março de 2024, 07:02 GMT Atualizado há 7 minutos

fonte da imagem, Boas fotos

A inflação diminuiu para 3,4% em fevereiro, abaixo dos 4% de janeiro e perto da meta do banco de 2%.

A queda significa que o custo de vida tem aumentado ao ritmo mais lento desde setembro de 2021, de 3,1%.

A inflação, a taxa à qual os preços sobem ao longo do tempo, tem vindo a abrandar desde que atingiu 11,1% em Outubro de 2022, a sua taxa mais elevada em 40 anos.

O Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS) disse que a baixa inflação de preços foi a principal razão para a queda.

No entanto, os preços ainda não baixaram, estão a aumentar mais rapidamente do que antes.

A maioria dos economistas previu uma queda e disse que poderia esperar que o banco reduzisse ainda mais as taxas de juro no final do ano.

O número surge antes da sua última decisão sobre a taxa de juro, na quinta-feira, que deverá deixar as taxas em 5,25%.

Embora a queda da inflação tenha sido bem recebida pelo governo, segue-se aos dados oficiais do mês passado que mostraram que o Reino Unido entrou em recessão no final do ano passado.

O economista-chefe do ONS, Grant Fitzner, disse que uma das razões para a queda maior do que o esperado nos números do mês passado foi que a inflação dos preços dos alimentos diminuiu “um pouco” de 6,9% para 5%.

“São 11 quedas mensais consecutivas… Na verdade, não vimos muitas mudanças nos preços dos alimentos nos últimos nove meses, eles têm estado quase estáveis”, disse ele.

“Essas quedas foram apenas parcialmente compensadas por preços mais elevados nas bombas e novos aumentos nos custos de aluguel. READ Vírus do Nilo Ocidental foi descoberto no vale de Susquehanna

“Mas a tendência geral continua a ser de baixa”, disse Fitzner.

Os preços globais eram “ainda mais elevados do que há um ou dois anos, [but] A taxa de inflação caiu significativamente”, acrescentou Fitzner.

No entanto, a especulação sobre o impacto nos preços como resultado da perturbação no Mar Vermelho não se materializou, disse ele, em grande parte porque a libra esterlina se fortaleceu e a capacidade do Reino Unido para pagar as importações melhorou.

O chanceler Jeremy Hunt disse que os números dariam às pessoas um “suspiro de alívio”, mas insistiu que era “muito cedo para saber” se o governo estaria em posição de cortar impostos antes das eleições gerais.

No entanto, acrescentou: “À medida que a inflação se aproxima do seu objectivo, o Banco de Inglaterra abre a porta para considerar o corte das taxas de juro, o que, por sua vez, reduz as taxas hipotecárias, o que faz uma enorme diferença”, acrescentou.

Mas os trabalhistas disseram que “os trabalhadores estão em pior situação” depois de 14 anos sob os conservadores.