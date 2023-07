SpaceX está pronta para um segundo lançamento de Cabo Canaveral

Acompanhe as atualizações ao vivo abaixo, enquanto a SpaceX mira no domingo, 23 de julho, às 20h50 EDT, para o lançamento do foguete Falcon 9 e dos satélites Starlink Internet da Estação Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida.

Se a contagem regressiva no Complexo de Lançamento 40 ocorrer como planejado, o Falcon 9 voará em uma rota sudeste e terá como objetivo pousar a bordo do drone Just Read the Instructions no Oceano Atlântico. Isso marcará a sexta missão de Booster até agora.

A janela para lançar esta noite fecha às 22:31 EDT. As equipes precisarão de mais tempo, pois o clima ao redor do Cabo é duvidoso.

Acompanhe as atualizações ao vivo abaixo:

Novo horário de lançamento do Starlink

18h10 EDT: A SpaceX agora tem como alvo as 20h50 EDT para o lançamento, apelidado de Starlink 6-6, de Cabo Canaveral. Lembrete de que a janela fecha hoje às 22h31 EDT.

17:20 EDT: boa noite! A SpaceX está se preparando para sua segunda tentativa de lançar um foguete Falcon 9 da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, depois de ter sido afetada pelo mau tempo na noite passada. As condições não estão boas esta noite, mas vão melhorar antes que a janela feche às 22:31 EDT. A SpaceX pode esperar até que o tempo melhore desta vez. espere

Aqui está a linha do tempo de pré-lançamento:

D-menos 00:38:00: o diretor de lançamento da SpaceX verifica “vá” para carga de propelente

00:35:00: Começa o carregamento do RP-1 (querosene para foguetes)

00:35:00: Início do carregamento de LOX (oxigênio líquido) do primeiro estágio

00:16:00: início do carregamento LOX do 2º estágio

00:07:00: Falcon 9 inicia o resfriamento do motor antes do lançamento

00:01:00: Comande o computador de vôo para iniciar as verificações finais de pré-lançamento

00:01:00: A pressão do tanque de propelente começa a aumentar até a pressão de vôo

00:00:45: Diretor de lançamento da SpaceX verifica para ir para o lançamento

00:00:03: O controlador do motor comanda o motor para iniciar a sequência de ignição.

00:00:00: Decolagem do Falcon 9

Cronograma de lançamento de foguetes:Próximos lançamentos e aterrissagens na Flórida