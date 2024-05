Novak Djokovic perdeu para Alejandro Dubilo em Roma após o incidente com a garrafa de água

O número 1 do mundo, Novak Djokovic, caiu no Aberto da Itália depois de perder por 2-6 e 3-6 para o número 32 do mundo, Alejandro Tabilo.

Tabillo, que conquistou o título no Challenger 175 em Aix-en-Provence, França, jogou destemidamente o tempo todo, aproveitando o extraordinário desempenho de backhand do sérvio.

“Eu apenas tentei manter a calma”, disse Tabilo. “Você sente que está chegando perto do fim e seu braço começa a ficar um pouco tenso… louco. Eu não pude acreditar no que aconteceu.

Djokovic, que foi acidentalmente atingido na cabeça por uma garrafa de água de metal após derrotar Corentin Maudet na noite de sexta-feira, acertou apenas 48 por cento de seus primeiros saques no set inicial e teve que defender cinco break points. Tabilo converteu ambos, um de cada ala, com uma impressionante rebatida no solo. Tabilo estava mais confiante no segundo saque, conquistando seis dos sete pontos disputados.

Após a partida, ele se recusou a atribuir a derrota ao incidente, mas disse que sua coordenação em quadra foi pior do que esperava.

“Hoje, com muita pressão, foi muito ruim, não em termos de dor, mas em termos de equilíbrio. Apenas sem coordenação. Um jogador completamente diferente de duas noites atrás.

Embora os pontos de serviço estivessem empatados, Dapilo venceu 32 contra 30 de Djokovic, com o chileno conquistando 20 pontos, em comparação com apenas 10 pontos do número 1 do mundo.

Tabilo aproveitou o impulso para quebrar no primeiro game do segundo set e manteve a coragem para conquistar a maior vitória de sua carreira até o momento.

Djokovic cometeu dupla falta no match point, aumentando seus problemas de serviço. Ele parecia indiferente durante grande parte do torneio, raramente demonstrando emoções, e sua falta de interesse em Grand Slams e torneios não olímpicos o traiu neste ponto de sua carreira.

Ela enfrenta a russa número 18 do mundo, Karen Kachanov, na próxima rodada, enquanto Djokovic espera o Aberto da França, onde o atual campeão começa na próxima segunda-feira.

(Sylvia Lohr/Getty Images)