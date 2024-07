Democratas pedem ‘ação’ contra Suprema Corte após decisão de impeachment de Trump

Uma decisão do Supremo Tribunal dos EUA que concede imunidade presidencial para actos oficiais – dos quais se esperava que Donald Trump beneficiasse numa audiência em 6 de Janeiro – apelou ao impeachment ou outra “supervisão agressiva” contra membros conservadores do tribunal.

No dia do veredicto, o deputado democrata de Nova Iorque. Alexandria Ocasio-Cortez prometeu apresentar artigos de impeachment quando o Congresso retornar na próxima semana, embora isso seja uma possibilidade política remota.

“A Suprema Corte está consumida por uma crise de corrupção fora de seu controle”, disse Ocasio-Cortez. Uma postagem nas redes sociais. No entanto, ele não explicou quem iria atingir e ainda não respondeu a um pedido de esclarecimento da ABC News. “A decisão de hoje representa um ataque à democracia americana. É responsabilidade do Congresso proteger a nossa nação deste domínio autoritário.”

Um colega democrata de Nova York, Rep. Joe Morell disse que proporia uma emenda constitucional.

“Introduzirei uma alteração constitucional para reverter a decisão prejudicial do SCOTUS e garantir que nenhum presidente esteja acima da lei. Esta alteração fará o que o SCOTUS não conseguiu fazer: colocar a nossa democracia em primeiro lugar”, disse ele. Publicado em X.

Entretanto, na sequência de relatos recentes de juízes que aceitaram viagens e outros presentes, os democratas do Senado há muito procuram impor maior responsabilização ao tribunal – e apelaram aos juízes Clarence Thomas e Samuel Alito para se recusarem a participar em casos relacionados com o caso de 20 de janeiro. 6 audiência. .

O que o tribunal disse e a reação

O tribunal disse que Trump tem direito a alguma imunidade de processo criminal, incluindo algumas ações tomadas para alterar os resultados das eleições de 2020. Nenhuma imunidade contra “atos não autorizados”.

Especialistas dizem que isso atrasaria efetivamente qualquer investigação potencial até depois das eleições de novembro.

Na opinião da maioria do tribunal, o presidente do tribunal, John Roberts, escreveu que as intenções do presidente são irrelevantes para a avaliação se um ato oficial é imune ou se um ato é considerado uma violação da lei geralmente aplicável.

Numa dissidência contundente, a juíza Sonia Sotomayor disse que a decisão torna o presidente um “rei acima da lei”, um golpe que ela argumentou contra os princípios fundadores da Constituição dos EUA e para o sistema de governo americano que geralmente “não tem nenhum homem”. Acima da lei.”

Os democratas também estiveram presentes.

Representante. Hakeem Jeffries, o líder da minoria na Câmara, criticou a decisão, apelando a uma maior supervisão e ação no mais alto tribunal do país, mas com os republicanos a controlar a Câmara, há um limite para o que os democratas podem fazer por si próprios.

“Os democratas da Câmara se envolverão em uma supervisão agressiva e em ações legislativas em relação à Suprema Corte para garantir que os juízes de extrema direita, na maioria, cumpram a Constituição”, disse Jeffries em um comunicado.

Os republicanos saudaram a decisão de imunidade do presidente como uma vitória, dizendo que a administração Biden armou o Departamento de Justiça contra Trump.

“O presidente dos Estados Unidos deveria ter a mesma imunidade que os membros do Congresso e os juízes federais, o que é necessário para que qualquer presidente funcione adequadamente”, disse a deputada Elise Stefanik. Uma postagem nas redes sociais.

Em meio ao escrutínio intensificado, dê uma olhada em algumas das opções legislativas sugeridas pelos críticos da Suprema Corte:

Como funciona o impeachment?

Como aí consta Escritório Administrativo dos Tribunais dos Estados UnidosSomente o Congresso tem o poder de destituir um juiz federal por “traição, suborno ou outros crimes graves e contravenções” por meio de impeachment pela Câmara dos Representantes e julgamento e condenação pelo Senado.

O Artigo III da Constituição afirma que os juízes “deverão exercer seus cargos durante o bom comportamento”.

O impeachment requer 218 votos – uma maioria simples de votos para aprovar a lei.

Atualmente, os republicanos detêm 219 cadeiras e os democratas 213 cadeiras.

Se aprovados, os artigos do impeachment seriam enviados ao Senado, onde uma votação de dois terços – 67 votos – exigiria a condenação. A pena para o policial acusado é a destituição do cargo mediante condenação.

No Senado, os democratas detêm 47 cadeiras, os independentes 4 e os republicanos 48.

Um juiz da Suprema Corte já sofreu impeachment antes?

De acordo com o Centro Judiciário Federal, apenas um ministro do Supremo Tribunal Federal sofreu impeachment.

O juiz associado Samuel Chase sofreu impeachment pela Câmara dos Representantes dos EUA em 1804 por “conduzir julgamentos arbitrários e opressivos”, de acordo com o Centro. No entanto, ele foi absolvido pelo Senado dos EUA em 1805 e permaneceu na Suprema Corte.

Mais de uma dúzia de juízes federais sofreram impeachment por motivos que incluem relações comerciais impróprias com litigantes, abuso de poder por desacato, intoxicação de bancada e abuso de poder.

Três renunciaram antes da conclusão do processo de impeachment. Apenas oito foram condenados.

Olivier Toulieri/AFP via Getty Images, FILE

A Suprema Corte foi abalada por escândalos recentes

O Supremo Tribunal tem sido alvo de preocupações éticas nos últimos anos, depois de a agência de notícias investigativas ProPublica ter acusado os juízes Clarence Thomas e Samuel Alito de não revelarem os seus laços com empresários ricos e doadores políticos. Também informou que a juíza Sonia Sotomayor utilizou funcionários judiciais financiados pelos contribuintes para vender os seus livros.

Alito argumentou em um artigo do Wall Street Journal que agiu de maneira adequada. No caso de Thomas, ele disse acreditar que não precisava divulgar essas relações. No caso de Sotomayor, o tribunal disse que ela e outros foram instados a seguir os protocolos adequados.

A deputada democrata Rashida Thlib pediu o impeachment de Alito e Thomas em junho por causa dos relatórios.

“Precisamos de ação urgente para responsabilizar esses extremistas corruptos e desequilibrados”, disse Tlieb no plenário da Câmara em junho. “É profundamente preocupante que o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, o mais alto tribunal do nosso país, seja o único tribunal sem regras de conduta aplicáveis”.

Os juízes Thomas, Alito, Sotomayor, Neil Gorsuch e John Roberts também foram criticados por laços financeiros ou pessoais com empresas e grupos que têm casos em tribunal.

Os escândalos levaram à introdução da “Lei de Ética, Recusa e Transparência do Supremo Tribunal”, apoiada pelos Democratas, que exigiria uma maior supervisão dos juízes e os sujeitaria às mesmas regras de divulgação de presentes, viagens e rendimentos que os juízes dos tribunais inferiores.

O projeto de lei criaria um sistema para investigar reclamações sobre a sua conduta e aumentaria a transparência em potenciais conflitos com as partes perante os tribunais. O projeto de lei foi originalmente apresentado em 2023.

“Não é de admirar que a confiança do público esteja tão profundamente prejudicada”, disse o senador democrata Jeff Merkley numa declaração recente em apoio ao projeto. “É inaceitável que os juízes do Supremo Tribunal não tenham um código de ética aplicável que promova a corrupção”.

Alguns republicanos, no entanto, dizem que a reforma da supervisão proposta é uma tentativa de descriminalizar o tribunal.

“Não foi concebido para tornar o tribunal mais forte ou mais ético, mas para destruir um tribunal conservador”, disse o senador republicano. Lindsay Graham se opôs ao projeto no ano passado. “Este é um projeto de lei para reorganizar a forma como o tribunal se governa”.

Em Abril de 2023, os nove juízes emitiram uma declaração conjunta argumentando que já aderem a um código de “princípios e práticas éticas” e se opõem à supervisão independente.

Devin Dwyer, da ABC News, contribuiu para este relatório.