‘Lady with a Fan’, de Klimt, arrecada US$ 108,4 milhões e estabelece recorde de leilão para artista

A importância histórica da arte de Klimt como líder do movimento da Secessão Vienense da virada do século e a grandeza decorativa de suas pinturas fazem dele o artista mais valorizado de todos os tempos. Mas esses valores ganharam outra dimensão em 2006, quando o magnata dos cosméticos Ronald S. Lauder pagou US$ 135 milhões por um retrato banhado a ouro de 1907 de “Adele Bloch-Bauer I”, uma proeminente socialite vienense.

O preço negociado em uma venda particular era, na época, o mais alto pago por qualquer obra de arte. Essa obra-prima, Da chamada Face Dourada de Klimt, Foi o tema de um caso de compensação prolongado dramatizado em um filme de 2015 estrelado por Helen Mirren. “Woman in Gold” é agora a peça central de Lauders Nova galeria Museu em Nova York.

Mais recentemente, em 2017, em outra transação privada, Oprah Winfrey vendeu o “Adele Bloch-Bauer II” de 1912 de Klimt para um colecionador chinês por US$ 150 milhões. De acordo com a Bloomberg. Um retrato um pouco posterior do sedutor Bloch-Bauer, “Lady with a Fan”, tinha um fundo colorido e frouxamente pintado de tecidos exóticos. Os estudiosos associam essa decoração à tendência do “japonismo” que influenciou os artistas europeus da época.

O preço recorde de terça-feira foi maior do que qualquer outro alcançado no leilão de séries de baixa potência em Nova York no mês passado, contrariando as tendências recentes do mercado. Desde que o Reino Unido votou para deixar a União Europeia em 2016, as grandes casas de leilões Sotheby’s, Christie’s e Phillips têm lutado para atrair obras de alta qualidade para suas vendas na capital britânica.

presença de Klimt – e através Lucian Freud “Noite Interior” de 1968-69, que foi vendido por US $ 12,2 milhões – a venda noturna de arte moderna e contemporânea em duas partes e 73 lotes da Sotheby’s arrecadou US $ 252,9 milhões. A venda noturna da Sotheby’s no verão de 2015, um ano antes da votação do Brexit, arrecadou cerca de US$ 486 milhões na época.

Na noite de quarta-feira, a Christie’s oferecerá 67 obras de arte dos séculos 20 e 21, intituladas Paul Signac’s 1896 landscape, que devem render pelo menos US$ 72 milhões.Calanque des Canopieres (Point de Palmer), Saint-Tropez, no valor de US$ 7 milhões. As vendas equivalentes da Christie’s em Londres em 2015 arrecadaram cerca de US$ 263 milhões.