Sabrina Ionescu fez uma cesta de 3 pontos, a melhor do jogo; Aces venceu o desafio de habilidades

Sabrina Ionescu venceu a disputa dos 3 pontos

Sabrina Ionescu, armadora do New York Liberty, não poderia perder a rodada final do concurso WNBA All-Star de 3 pontos, marcando um recorde da WNBA de 37 pontos e perdendo apenas dois arremessos na sexta-feira na Michelop Ultra Arena em Las Vegas.

Ele foi desafiado na primeira rodada pelos 28 pontos do armador do Seattle Storm, Sammy Whitcomb, mas perdeu na rodada escaldante de Ionescu para Whitcomb (24 pontos) e o terceiro finalista, armador do Dallas Wings, Arike Ogunbowale (11 pontos).

jogo de 3 pontos primeira rodada

Guarda-sol de Connecticut DeJonai Carrington: 18 pontos (Eliminado)

Arike Ogunbowale, armador do Dallas Wings: 21 pontos

Indiana Fever guard Kelsey Mitchell: 15 pontos (eliminado)

Sabrina Ionescu, guarda do New York Liberty: 26 pontos

Sammy Whitcomb, armador do Seattle Storm: 28 pontos

Armador do Las Vegas Aces, Jackie Young: 15 pontos (eliminado)

Rodada final da competição de 3 pontos

Arike Ogunbowale, armador do Dallas Wings: 11 pontos

Sabrina Ionescu, guarda do New York Liberty: 37 pontos

Sammy Whitcomb, armador do Seattle Storm: 24 pontos

Os guardas do Las Vegas Aces, Chelsea Gray e Kelsey Plum, venceram o WNBA All-Star Skills Challenge na sexta-feira em Las Vegas. (Foto AP/LE Baskow)

Aces venceu o desafio de habilidades

Definindo o tom para este fim de semana em Las Vegas, a equipe Ases de Chelsea Gray e Kelsey Plum derrotou a superequipe Liberty nas finais do Skills Challenge. Gray e Plum venceram o tempo de Sabrina Ionescu e Courtney Vandersloot por 13 segundos na rodada final.

Na primeira rodada, Team Dream (Alisha Gray e Cheyenne Parker) e Team Wings (Arike Ogunbowale e Sato Saballi) foram eliminados precocemente.

Desafio de Habilidade Primeira Rodada

Equipe Sonho (Atlanta): Alisha Gray e Cheyenne Parker, 58,7 segundos

Equipe Wings (Dallas): Arike Ogunbowale e Sato Saballi, 52,6 segundos

Equipe Liberty (Nova York): Sabrina Ionescu e Courtney Vandersloot, 47,8 segundos (elimina o sonho)

Equipe Ases (Las Vegas): Chelsea Gray e Kelsey Plum, 45,9 segundos (elimina as asas)

Rodada Final do Desafio de Habilidades

Equipe Liberty (Nova York): Sabrina Ionescu e Courtney Vandersloot, 58 segundos

Equipe Ases (Las Vegas): Chelsea Gray e Kelsey Plum, 45 segundos

